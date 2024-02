“ON AIR!” – CORSI: “Dybala? Come in taxi: più lontano si va, più soldi ci vogliono”, MORONI: “Tocca farsi due conti”, FOCOLARI: “Campione straordinario, ma tornerà a farsi male”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Oggi c’è Inter-Atalanta, e io mi accontenterei anche di un pareggio, vorrebbe dire restare a una partita di distanza dai bergamaschi. Il Bologna? Mi domando se ci crede sul serio al quarto posto o se si accontenterebbe dell’Europa League. Si rischia che il Bologna diventi la nuova Atalanta…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A me la difesa a tre visita anche lunedì continua a non piacere. Però se è un sacrificio necessario per recuperare Smalling, è una valutazione che deve fare l’allenatore, non noi. Il tre e mezzo con Mancini più largo a destra mi stuzzica, è una soluzione che mi piace. Ma devo dire che la Roma con la difesa a quattro è più brillante. Più di qualcuno sottolinea oggi come la Roma di De Rossi subisca abbastanza in termini di gol, ma in pochi evidenziano che segna anche una media di due gol e mezzo a partita. I gol incassati sono gli stessi, ma ora si fanno molti più gol…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io parto da quello che ho: un allenatore che è della Roma, oltre a essere un grande tecnico e una grande persona, una squadra forte, il gioco, 16 gol segnati e 15 punti presi. E questo mi tranquillizza. Poi non lo so nemmeno io che fine farà Dybala, se Lukaku resterà qui, se De Rossi col Monza giocherà con la difesa a tre o a quattro…ma quando l’ansia mi cresce, mi appoggio alle cose che ho già visto e che mi danno fiducia per il futuro. A Trigoria ora si respira un’altra aria, si va a lavorare col sorriso. Rinnovo Dybala? Se troviamo i soldi, Dybala tutta la vita. Ma bisogna farsi due conti…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Ora con il recupero di Smalling si apre questo dilemma tattico in difesa, se tornare o no alla difesa a tre. Lo spostamento di Mancini a destra potrebbe essere una soluzione. Devi soppesare quello che perdi e quello che guadagni tenendo Mancini al centro e Karsdorp a destra, piuttosto che inserendo Smalling vicino a Ndicka, con Mancini che sostituirebbe due terzini che non incidono e che ti danno poco sia a livello offensivo e difensivo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Tutti i giornali oggi si chiedono cosa farà Dybala. Perchè se Dybala rimane, chiaramente De Rossi e il presidente stanno pensando a una squadra sempre più forte e che punta a fare meglio, se invece Dybala dovesse andarsene, a meno che non comprano giocatori più forti, sarebbe una diminutio…Chi ha chiamato con amici, procuratori e fratelli, si dice che Dybala non è arrabbiato con nessuno, ma il suo entourage dice che se vengono a parlare di rinnovo se ne discute, altrimenti se ne vanno. Sembra che Dybala sia avvelenato perchè nessuno è andato a parlare con lui, e invece non è così. Lui aspetta serenamente che qualcuno posso dirgli di restare, ovviamente in cambio di più soldi. Signori, è come in taxi: più lontano vai, e più soldi vogliono. Non è che questo fa sconti, come è giusto che sia…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ora stanno tornando i titolari, Smalling e Ndicka potrebbero essere una bella coppia della difesa a quattro, o a tre con Mancini. La Roma sta recuperando i calciatori più importanti per questo finale di stagione. E poi ora ha Svilar, che sta dando qualcosa in più rispetto al portiere che c’era prima e che non aveva mai dato grande sicurezza…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Se la Roma gioca con quella sfrontatezza, è normale che qualcosa concedaa. E’ chiaro che se giochi con Pellegrini, El Shaarawy, Dybala e Lukaku non giochi a chi ne prende di meno, ma a chi ne fa di più…Io credo che ci siamo divertiti di più a vedere la Roma di questo periodo proprio perchè la squadra giocava in questo modo qua…Mourinho? I risultati parlano chiaro, al di là del gioco: si dice che Mou è un risultatista, ma De Rossi ha fatto il doppio dei punti, e allora è più risultatista di lui. Poi ovvio che questa è una media punti da scudetto, non da Champions, e non potrà essere sempre così…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Dybala è Dybala, con tutte le sue giocate meravigliose e con tutti i suoi numerosi problemi. Oggi parliamo di lui per quella tripletta, ma un gol è su rigore e il terzo è su una papera…ma è giusto che se la goda. Non è la prima volta che Dybala fa cose straordinarie, l’anno scorso con quel gol pazzesco al Feyenoord portò la Roma verso la finale di Europa League, e quel gol secondo me vale più della tripletta di lunedì. Quando sta bene Dybala è un fenomeno, è uno dei più forti d’Europa e la gente va allo stadio perchè c’è lui. Ma i suoi problemi fisici purtroppo ci sono e rimarranno, magari tra tre partite improvvisamente lo rivedremo alzare la mano e chiedere il cambio. La Juve non gli rinnovò il contratto per questo, altrimenti chi rinuncerebbe mai a Dybala. Da ieri a oggi secondo me non è cambiato nulla… La Roma ha 2,5 di media punti. I mourinhani dicono di guardare che squadre ha incontrato? Ancora a parlare dei mourinhani, ma che ce ne frega di sti cavolo di mourinhani…De Rossi ha incontrato le stesse squadre incontrate da Mourinho, ma lui ha fatto sette punti, e De Rossi 15…”

Redazione Giallorossi.net

