L’Al Nassr vuole ricoprire d’oro Dybala: offerto un triennale da 20 milioni di euro l’anno

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – L’Arabia Saudita torna a tentare Paulo Dybala, usando ancora una carta che fa molta presa sui giocatori: una pioggia di soldi.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna di Tuttosport, l’Al Nassr ha offerto alla Joya un triennale da 20 milioni di euro a stagione per tornare a far coppia con Cristiano Ronaldo come ai tempi della Juventus: la clausola rescissoria da soli 12 milioni (valida fino al 31 luglio) rende l’argentino un’opportunità invitante per i club stranieri.

Al momento però l’attaccante giallorosso non sembra particolarmente intrigato dalla possibilità di andare a giocare nella Saudi Pro League e nicchia dinanzi alle avance saudite nonostante la proposta monstre.

Dybala in questi giorni è totalmente concentrato sulla causa romanista, e si starebbe spendendo attivamente con De Rossi per convincere l’amico ed ex compagno Federico Chiesa a sbarcare nella Capitale.

Fonte: Tuttosport

