L’amico geniale: De Zerbi a lezione dall’allievo De Rossi

NOTIZIE AS ROMA – L’allievo supera il maestro. O, come in questo caso, lo surclassa. Daniele De Rossi stravince il primo confronto con l’amico fraterno Roberto De Zerbi, che lui stesso aveva definito “un genio“: all’Olimpico la Roma non dà scampo al Brighton, infliggendogli una punizione severissima.

Il 4 a 0 finale dovrebbe mettere la qualificazione in cassaforte in vista della gara di ritorno che si giocherà il prossimo 14 marzo in terra inglese. La differenza tra le due squadre in campo si è vista in tutto la sua evidenza: la Roma ha saputo gestire bene i momenti del match, affondando nella difesa tutt’altro che impeccabile allestita da De Zerbi.

Il Brighton, come previsto, ha cercato di giocarsi le sue chance sfruttando le fasce laterali, affidandosi spesso e volentieri alle accelerazioni di Adingra, e le uniche vere occasioni sono nate dai cross dell’esterno ivoriano per la testa di Wellbeck, l’attaccante più esperto e pericoloso dei suoi.

Tanti però gli errori degli inglesi, soprattutto individuali: il regalo di Dunk a Lukaku ha affossato la verve iniziale della squadra di De Zerbi, che nel secondo tempo è crollata di schianto incassando l’uno-due micidiale targato Mancini-Cristante. La Roma, più sapiente nella gestione del pallone e nella lettura dei momenti del match, ha saputo interpretare meglio la partita.

“Non c’entrano i numeri o gli schemi, ha vinto la squadra più forte con giocatori abituati a certe partite e a certi stadi“, la sintesi di De Zerbi sul ko rimediato all’Olimpico. Una riflessione scontata, volta anche a mascherare gli errori di un allenatore che ha perso di schianto il confronto con il suo allievo: De Rossi ha puntato su un 4-3-3 aggressivo, con intensità nei duelli individuali e pressione costante sull’avversario.

Una scelta che si è rivelata vincente, come quella di affondare sulla loro fascia più debole, quella destra, messa in croce dalle accelerazioni di Spinazzola ed El Shaarawy. “Non ho fatto chissà cosa“, la riflessione di un umile De Rossi, sempre più lanciato verso il meritato rinnovo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

