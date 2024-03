Valzer dei ds: Tiago Pinto, spunta il Napoli. Roma tra Modesto e Burdisso

NOTIZIE AS ROMA – Il calciomercato non ha ancora cominciato a scaldare i motori, ma nelle prossime settimane è possibile un valzer dei direttori sportivi qui in Italia che potrebbe veder coinvolti diversi club nostrani.

Non è una novità che la Roma stia cercando un ds da tempo: il grande favorito sembra essere Francois Modesto, attualmente sotto contratto con il Monza. Lina Souloukou, sempre più al centro delle vicende sportive del club capitolino, spinge ormai da tempo per poter lavorare di nuovo con lui dopo l’esperienza molto positiva all’Olympiacos.

Nulla però è ancora detto e restano in corsa anche altri profili: negli ultimi giorni ha preso quota il nome di Nicolas Burdisso, attualmente alla Fiorentina. E’ un nome perfetto anche per l’amicizia che lo lega a Daniele De Rossi, sempre più vicino al rinnovo con la Roma dopo i grandi risultati che sta ottenendo dal suo arrivo sulla panchina giallorossa.

Occhio poi a Tiago Pinto, ex general manager che ha deciso di chiudere in anticipo la sua avventura a Trigoria: il portoghese potrebbe continuare a lavorare in Italia dopo l’esperienza nella Capitale, e su di lui ci sarebbe l’interesse del Napoli.

Fonte: Gazzetta dello Sport

