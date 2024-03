“ON AIR!” – FERRAZZA: “De Zerbi è un kamikaze, al sorteggio avevo esultato”, CORSI: “Ora tocca a Italiano”, AGRESTI: “De Rossi impressionante”, CANDELA: “Contro squadre alla portata non ce n’è per nessuno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Che spettacolo ieri all’Olimpico, è stata una serata meravigliosa anche grazie a quello che è successo allo stadio. Roma strepitosa in campo ma anche sugli spalti, c’è stato un senso di partecipazione generale… L’azione del quarto gol è la sintesi perfetta di tecnica e fisico di questa squadra. Il 4 a 0 finale forse è un po’ bugiardo, il risultato giusto ieri sarebbe stato 3 a 1. Ora non bisogna pensare di andare a Brighton a fare una passeggiata, ma che questa Roma perda 5 a 0 è complicato…”

Vincent Candela (Rete Sport): “Quello che abbiamo visto ieri deve diventare la normalità. L’emozione di certe giocate, la tecnica, e poi il bel calcio…ieri mi sono divertito, una meraviglia. Lo stadio? Non è una sorpresa, quello è sempre bello. Daniele sta facendo il massimo, insieme alla sua squadra. Solo contro le squadre più forti sarà difficile, ma contro quelle alla portata della Roma, non ce n’è per nessuno…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “De Rossi sta riportando tutti alla normalità. Se la Roma però ha acquisito una certa consapevolezza europea e oggi vince queste partite così, il merito è anche di chi in questi due anni l’ha portata a giocare due finali… De Zerbi? Se fossi stato il presidente del Brighton e avessi sentito le sue parole in conferenza post partita, sarei sceso giù in sala stampa e lo avrei cacciato subito. Che poi è quello che lui voglia fare, rompere col Brighton per ambire a panchine più prestigiose. Ma ieri quello che ha detto è stato folle, in sala stampa ci guardavamo tutti… Il risultato è stato un po’ bugiardo, soprattutto nella seconda parte del secondo tempo il Brighton ha fatto una gran partita…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “De Rossi ieri si è scordato di dire quanto è grande lui. Ha scoperto Svilar, facendoci risparmiare 20 milioni per il portiere. Poi ha rimesso la difesa a 4, Smaling in panca lo ha lasciato lui, non guardando in faccia a nessuno.E poi chi capisce di calcio e non è un deficiente totale avrà visto che Spinazzola ha fatto diverse sgroppate e sa crossare. E poi con quel duetto con El Shaarawy, fa un dialogo da grande perchè gli dà la palla con quello scavetto, e il Faraone la mette dentro d’esterno per Cristante…ma di cosa vogliamo parlare? Chi capisce di calcio queste cose le apprezza…Questa è una squadra di calciatori forti. E il miracolo più grande è la rinascita di Paredes…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “De Rossi sta valorizzando la squadra, il problema sono le condizioni contrattuali di tanti giocatori che sono in prestito. La Fiorentina? Secondo me gioca Bove dall’inizio, non so al posto di chi. Pellegrini ieri non è stato brillantissimo, e ha giocato tutta la partita, secondo me resterà fuori lui. Credo che domenica il mister farà un cambio per reparto…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “El Shaarawy è il giocatore più importante della Roma…ragazzi, la Roma si difende a cinque col Faraone che viene a fare il quinto a sinistra… E poi Lukaku: ora lo vediamo sorridente, allegro, sereno…questo a fine campionato va a parlare con il Chelsea per dirgli che vuole restare qua, di rinnovare il prestito… Fiorentina? Penso che rivedremo la difesa a tre con Smalling. E poi darà un turno di riposo a El Shaarawy. Perchè tornare alla difesa a tre? Dopo le fatiche di coppe ci sta…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Tutto come previsto, io avevo detto che la Roma vinceva 3 a 0, perchè questa è una squadra in crescendo… Bravi i calciatori, per carità, ma in questa situazione è De Rossi il numero uno. Sta continuando a non sovraccaricare i ragazzi di pesi che non devono avere. Non gli deve dire che sono una barca di pippe, perchè sennò abbiamo visto che succede. Lui gli deve dire che sono i più forti, e in questo momento stanno dando tutto, ed è per questo che credo fermamente nel quarto posto… De Zerbi ieri è stata la foto che gli avevamo fatto: lascia 40 metri tra portiere e difesa, e basta uno che ha un po’ di piede…Paredes l’ha visto e ha pensato “ma chi te c’ha mandato…”. La Fiorentina? Ieri ha preso 3 gol da una squadra di pippe in dieci…aspettace Italià, che arriviamo…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “De Zerbi è uno di quegli allenatori talmente prigionieri delle proprie idee che lui secondo me continuava a tenere sta difesa alta perchè se poi cambiava la gente gli diceva “vedi, è cambiato…“…è un kamikaze…Quando al sorteggio è uscito il Brighton, qua abbiamo esultato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Alla Roma darei otto, è un’ottima valutazione… Voto stretto? Otto è un voto alto. Ieri abbiamo detto che il valore del Brighton è più o meno quello del Monza, tenuto conto dell’avversario l’otto è una buona valutazione. Gli avversari sono stati ridimensionati, la Roma è nettamente superiore. Non hai affrontato una grande d’Europa, ma una squadra con tante assenze, e per questo le do otto… Quello che secondo me non è corretto è pensare che prima di De Rossi ci fosse un pincopalla qualunque ad allenare la Roma, che era incapace di motivare i giocatori, che non era capace di fare la preparazione atletica…Ma Mourinho ha fatto due finali europee, e ne ha vinte due, e ora sembra diventato un incapace. Pensare che sia stato il male della Roma non mi sembra corretto. Ora vedo una squadra che corre per 90 minuti, mentre prima dopo mezz’ora stavano tutti fermi. Se c’era qualcuno nello spogliatoio che non aveva più voglia, io non lo escludo… De Rossi? Sta dimostrando sul campo di meritarsi il rinnovo, e credo che la società stia valutando. Però non so cosa abbiano in mente gli americani, che non fanno mai capire nulla…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Voto alla Roma? Otto o nove, ma è stata una partita fantastica…E’ impressionante quello che ha fatto De Rossi in 50 giorni, la Roma ha cambiato completamente faccia. Prima ci veniva detto che la Roma era una squadra modesta e che il Sassuolo aveva giocatori che la Roma non aveva. De Rossi invece fin dal primo giorno ha detto che questa è una squadra forte, e che sono gli altri a invidiare i suoi giocatori. Questo è il primo grande cambiamento, ed è sotto l’aspetto mentale. De Rossi nella sua inesperienza da allenatore sta facendo un lavoro impressionante… Nella Roma di Mourinho c’erano tanti infortunati, e ora stanno tutti bene: anche questo mi colpisce. Per esempio Dybala è un elemento da studiare… De Rossi? La Roma non rischia di perderlo, io credo che resterà e che non ci sia bisogno della corsa alla firma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Voto alla Roma? Dare dieci è esagerare, ma la voglia c’è…però nove sì. De Rossi sta facendo cose pazzesche, per questo faccio fatica a non dare dieci…Dare otto alla Roma di ieri è niente…Non hai vinto 4 a 0 col Ludogorets, ma contro una squadra inglese… Mourinho ci ha detto per due anni che aveva una squadra di pippe, e tutti dicevano che lui ti aveva portato in finale di coppa, ma in semifinale ti ci aveva portato anche Fonseca…Ragazzi, ieri sera sembrava un giocatore di calcio anche Celik… Vedo una squadra straordinariamente bella, una tifoseria incredibile che continua a fare sold-out. La Roma non è l’Inter o il Real Madrid, e qualche partita la perderà, ma De Rossi sta facendo cose straordinarie e quindi certo che lo confermerei, ma cosa aspetti? Non è che alla Roma può venire Klopp o Guardiola…”

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!