Lampo di Osimhen, la Roma si arrende

AS ROMA NEWS – Una magia di Osimhen spezza l’equilibrio e i sogni di gloria della Roma, che torna a casa con le ossa rotte e tanta amarezza. A trionfare è il Napoli, la squadra più forte, anche se la partita di ieri è stata molto equilibrata. E sarebbe potuta finire anche con il risultato opposto se il nigeriano avesse vestito la maglia giallorossa e non quella azzurra.

E’ infatti la giocata di qualità del singolo a fare la differenza ieri, dopo 80 minuti dove le emozioni sono state piuttosto rare. Il primo tempo si gioca a buoni ritmi, con il Napoli che cerca subito di spaventare la Roma, ma che col passare dei minuti perde concretezza e finisce per non impensierire mai Rui Patricio. L’unico brivido arriva con il rigore assegnato per fallo del portiere portoghese su Ndombele, poi cancellato da Irrati dopo aver rivisto le immagini al monitor.

Anche i giallorossi però faticano a creare, affidandosi troppo spesso alle uniche due giocate possibili: il lancio lungo per la testa di Abraham, e la verticalizzazione improvvisa per Zaniolo che, largo a destra, cercava lo strappo puntando sempre sul lato di Juan Jesus. Al 22 però è sempre mancata l’ultima giocata, quella che potesse trasformare una potenziale occasione in una vera palla gol.

Nella ripresa gli azzurri spingono con più intensità e hanno il merito di creare un paio di buone occasioni, prima con Lozano e poi con Jesus, che in area calcia malamente sul fondo da ottima posizione. La Roma cerca di reagire, ma ha le solite polveri bagnate in attacco. E allora è ancora Osimhen a fare le prove generali del gol partita, che arriva al minuto 80: lancio in profondità di Politano per il nigeriano che approfitta dell’unico errore di tutta la partita di Smalling per entrare in area e calciare un destro potentissimo e angolato che non dà scampo a Rui Patricio.

Per la Roma è una mazzata tremenda. La condizione approssimativa di alcuni calciatori, su tutti Karsdorp e Spinazzola, unita alla la totale assenza di ricambi sulle fasce e in mezzo al campo (anche Matic era acciaccato) rende gli ultimi minuti una mezza agonia: emblematici in tal senso una serie di errori madornali di Vina che fanno perdere la pazienza a Cristante.

I giallorossi escono sconfitti dallo scontro al vertice che avrebbe potuto cambiare volto al campionato. Il Napoli ha dimostrato di avere più qualità, in mezzo al campo ma soprattutto in attacco. E non ha rubato niente. La Roma? Apprezzabile la voglia di lottare su ogni pallone, ma la fase offensiva è praticamente inesistente. Quello che preoccupa di ieri sono le statistiche dei tiri in porta: Abraham e compagni non sono mai riusciti a tirare nello specchio in oltre novanta minuti di gioco. Un dato allarmante, che non può lasciar dormire sonni tranquilli.

Non è il momento però di sfasciare tutto. Il quarto posto è ancora lì, a portata di mano. Bisognerà stringere i denti e fare più punti possibile prima della pausa di novembre. A gennaio, con i rientri in squadra di un paio di calciatori chiave e qualche aiutino dal mercato, sarà quasi come ricominciare un altro campionato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini