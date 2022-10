Roma-Napoli 0-1, i voti dei quotidiani

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Queste le pagelle dei principali quotidiani ai calciatori della Roma scesi in campo ieri sera all’Olimpico per affrontare il Napoli di Spalletti, e sconfitti all’80’ dopo una magia di Osimhen:

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6.5; Mancini 6.5 (Vina s.v.), Smalling 5, Ibanez 6; Karsdorp 6 (El Shaarawy s.v.), Camara 6 (Matic s.v.), Cristante 6.5, Pellegrini 5.5, Spinazzola 5 (Shomurodov s.v.); Zaniolo 6, Abraham 4.5 (Belotti 5). Allenatore: Mourinho 5.5

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6; Mancini 6 (Vina s.v.), Smalling 6, Ibanez 6; Karsdorp 5.5 (El Shaarawy s.v.), Camara 6.5 (Matic s.v.), Cristante 6, Pellegrini 6, Spinazzola 5.5 (Shomurodov s.v.); Zaniolo 6.5, Abraham 5 (Belotti 5.5). Allenatore: Mourinho 5

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 5.5; Mancini 6 (Vina), Smalling 5, Ibanez 6; Karsdorp 6 (El Shaarawy s.v.), Camara 6.5 (Matic s.v.), Cristante 6, Pellegrini 6, Spinazzola 5 (Shomurodov s.v.); Zaniolo 6, Abraham 5 (Belotti 5). Allenatore: Mourinho 5

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6.5; Mancini 5 (Vina s.v.), Smalling 5, Ibanez 6; Karsdorp 6 (El Shaarawy s.v.), Camara 6.5 (Matic s.v.), Cristante 6, Pellegrini 5.5, Spinazzola 5.5 (Shomurodov s.v.); Zaniolo 6.5, Abraham 5 (Belotti 5). Allenatore: Mourinho 5

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6.5; Mancini 5.5 (Vina s.v.), Smalling 5.5, Ibanez 5; Karsdorp 6 (El Shaarawy s.v.), Camara 6 (Matic s.v.), Cristante 6.5, Pellegrini 5.5, Spinazzola 5 (Shomurodov s.v.); Zaniolo 6, Abraham 4.5 (Belotti 5). Allenatore: Mourinho 6

IL TEMPO

Rui Patricio 6.5; Mancini 6.5 (Vina s.v.), Smalling 5, Ibanez 5.5; Karsdorp 6 (El Shaarawy s.v.), Camara 6.5 (Matic s.v.), Cristante 6.5, Pellegrini 5.5, Spinazzola 5 (Shomurodov s.v.); Zaniolo 5.5, Abraham 5 (Belotti 5.5). Allenatore: Mourinho 5