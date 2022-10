MOURINHO: “Il Napoli ha vinto immeritatamente, avverto un senso di ingiustizia. In attacco serve più qualità”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Roma-Napoli.

JOSE MOURINHO A DAZN

Partita che vi aspettavate?

“Prestazione sufficiente per non prendere la partita. Io volevo vincerla come hanno fatto loro. Un paio di tiri in porta e un gol per vincerla. Partita difficile, controllata, dopo tanti gialli siamo andati in difficoltà. Diversi giocatori stanchi e poche soluzioni in panchina per avere un livello simile di prestazione. Karsdorp ha dovuto giocare di sorpresa e non era in condizione di farlo 90 minuti. Lui e Spinazzola erano in difficoltà, Pellegrini mi chiedeva il cambio da tanto, Matic era infortunato. Abbiamo sentito questa difficoltà , ma partita controllata contro una grande squadra. Avverto un sentimento di ingiustizia, un abbraccio ai miei. Hanno fatto il possibile per non perderla. Loro hanno fatto il gol e hanno vinto loro”.

Ti aspettavi di più a livello offensivo?

“Mi aspettavo di più, nel secondo tempo abbiamo avuto due contro uno e perdiamo palla, non cerchiamo area. Le poche situazione avute, non siamo riusciti”.

Problema arbitrale?

“Non voglio parlare, Irrati è un bravo arbitro. Equilibrato, lo vedo sempre come un uomo equilibrato e serio. Ci sono cose che non mi sono piaciute ma ho detto a lui tranquillamente dopo la partita perchè è un uomo con il quale si può parlare.”

Nel secondo tempo distanze allungate…

“Noi nel secondo tempo abbiamo abbassato la pressione per stanchezza. Leonardo scivolava su quel ragazzo che si tuffa sempre.. come si chiama? Lozano… Noi abbiamo fatto meno e facendo meno ci siamo abbassati e loro hanno avuto palla e secondo me è li che esce il dominio loro in campo. Stanchezza pura. Nel primo tempo abbiamo controllato di più, secondo me abbiamo fatto una partita buona nelle nostre potenzialità con la nostra panchina con quattro ragazzi della primavera e Vina che ha dovuto giocare terzino destro. Una rosa come la nostra un infortunio è un problema, se diventato due, tre e quattro è veramente un grosso problema. Però ho un sentimento positivo”

Margine di crescita quale può essere?

“Bisogna avere delle qualità che noi ancora non abbiamo. Abbiamo bisogno di essere più decisivi, la cosa che entra nella statistica sono le opportunità e i tiri in porta. Nella mia statistica entrano la metà delle opportunità. Il tiro di Osimhen, se va in curva nord, non entra nella statistica. I miei giocatori accumulano minuti e tante volte è una lotta non uguale: questa non è ovviamente la chiave per oggi perchè durante la settimana non abbiamo giocato ma siamo una squadra che quando accumula partita entra in difficoltà. Complimenti a loro, che secondo me hanno vinto senza meritare”.

