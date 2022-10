SPALLETTI: “Partita piena di trappole, l’abbiamo interpretata benissimo. Le parole di Mou? Non voglio parlarne”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei campani ai microfoni dei giornalisti:

Mourinho ha detto che il Napoli non ha meritato.

“Non voglio parlare delle parole di Mourinho. Voglio parlare della mia analisi della partita: una sfida piena di trappole e la mia squadra ha interpretato molto bene, anche se ci sono stati qualche errore. Abbiamo creato due tre occasioni da gol dove abbiamo costruito la vittoria e non abbiamo concesso quello che sono in grado di fare loro. Il fatto che siamo stati senza eseguire gare simili alle altre, è un ulteriore applauso per la mia squadra”.

Oshimen?

“Abbiamo bisogno di lui. Per fare gol e fare queste accelerazioni improvvise che solo lui ha. Quando metterà da parte le emozioni diventa fortissimo. Emozioni del tipo risolvere le partite da solo. Anche di testa è fortissimo, uno dei più forti che abbia mai visto, anche in fase difensiva abbiamo bisogno della sua altezza”.

Avete fatto un grande acquisto con Kim

“E se lo dici tu è vero (riferito ad Andrea Barzagli, ndr). In molte occasioni è micidiale, ha una supremazia fisica bestiale”.

Questa è una rosa più competitiva?

“La rosa è numericamente quella dello scorso anno. Tutti hanno una rosa di 23-24 giocatori dei quali ci si può affidare. In mezzo al campo avevamo bisogno di qualcuno di più fisico per limitare il centrocampo della Roma. Però ho una squadra forte che sa giocare a pallone. Oggi abbiamo perso delle palle che di solito non perdiamo, forse anche per merito della Roma”.

Quanti sogni hai nelle tue tasche?

“Ho un cellulare, una penna e un foglietto (ride, ndr)”: