ROMA-NAPOLI 0-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma cade all’Olimpico, battuta nei minuti finali dal Napoli, colpita dal gran gol di Osimhen.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Olimpico per affrontare i campani nell’undicesima giornata di campionato:

Rui Patricio 6,5 – Poco impegnato nel primo tempo se non in occasione del rigore, poi cancellato, su Ndombele. Nella ripresa si supera su Lozano. Non può molto sul bolide angolato di Osimhen.

Mancini 6,5 – Affronta con piglio e buona efficacia un cliente scomodo come Kvaratskhelia. Non esce affatto battuto dal duello, anzi. Dall’83’ El Shaarawy sv.

Smalling 5,5 – Solita bella partita dell’inglese, che però paga a carissimo prezzo l’errore su Osimhen in occasione del gol partita. Un vero peccato.

Ibanez 6 – Lozano è un pericolo costante, lui lotta con tutte le difficoltà del caso, tenendogli testa.

Karsdorp 6 – Buttato nella mischia dopo il forfait di Zalewski, l’olandese gioca una gara accorta e di buona personalità. Dall’83’ Vina sv.

Camara 6,5 – Cagnaccio. Ringhia su tutte le caviglie recuperando qualche buon pallone. Accende la mediana con un paio di strappi e qualche apprezzabile apertura. Dall’83’ Matic sv.

Cristante 6,5 – Gran primo tempo, domina il centrocampo con la clava ma anche con buone geometrie. Nella ripresa cala leggermente, ma la sua prestazione resta positiva.

Spinazzola 5 – Troppo impreciso e quasi mai incisivo. Doveva essere l’arma in più di questa Roma, e invece sta pagando caro il lungo stop. Dall’85’ Shomurodov sv.

Pellegrini 5,5 – Gioca in marcatura su Lobotka. Qualche lampetto nel primo tempo, si perde nella ripresa anche per colpa del solito problema al flessore.

Zaniolo 6 – Gioca molto largo a destra, andando a puntare il lato debole della retroguardia avversaria. La squadra si affida troppo ai suoi strappi per fare male alla retroguardia avversaria, e lui fa quello che può. Gli manca però la giocata di qualità.

Abraham 5,5 – Prezioso sulle palle alte e nella difesa del pallone visto che la Roma si affida spesso al lancio lungo. Quando però arriva dalle parti dell’area avversaria si perde, sbagliando palloni piuttosto facili con giocate discutibili. Dal 63′ Belotti 5 – Non fa molto meglio del suo collega di reparto. Anzi…

JOSE’ MOURINHO 5,5 – La squadra stecca al momento di poter spiccare il volo. Oggi zero tiri nello specchio della porta e questo è un dato preoccupante. L’impegno c’è stato, la squadra si è battuta e non meritava di perdere, ma manca tanto la qualità, specie negli ultimi 20 metri.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini