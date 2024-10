L’annuncio dei Friedkin: “Ristruttureremo lo stadio del Dallas FC, diventerà un impianto di livello mondiale”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il business dello sport, e in particolar modo del calcio, sembra appassionare sempre di più la famiglia Friedkin.

Dopo gli acquisti di Cannes, Roma e Everton, arriva un’altra novità: il profilo ufficiale su X del The Friedkin Group, in coppia con la Toyota, ha annunciato nelle scorse ore che il proprietario giallorosso ristrutturerà lo stadio dei Dallas FC.

“La casa dell’FC Dallas sta ricevendo un moderno restyling! L’investimento di Toyota e del gruppo Friedkin nella ristrutturazione rappresenta il loro impegno a offrire una struttura di livello mondiale che sarà un punto di riferimento per la comunità negli anni a venire”.

Il nuovo impianto avrà un rendering avveniristico e i lavori dovrebbero partire nel 2025.

The home of @FCDallas is getting a modern, new glow-up! @Toyota and The Friedkin Group‘s investment in the renovation represents their commitment to providing a world-class venue that will be a cornerstone of the community for years to come. Renovations will begin in early 2025. pic.twitter.com/Ooq63BWnFB

— The Friedkin Group (@friedkingroup) October 22, 2024