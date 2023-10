Lazio, lo sponsor saudita c’è ma non si vede

AS ROMA NOTIZIE – Lotito ha bacchettato duramente la Roma e Dan Friedkin per aver scelto uno sponsor di Riad, città saudita in diretta concorrenza con quella capitolina per l’assegnazione dell’Expo 2030. Ma la sensazione è che il patron biancoceleste predichi bene, ma razzoli male.

Stando a quanto racconta oggi Il Romanista, durante Lazio-Atalanta è apparsa a bordocampo, in bella evidenza su cartelloni gialli, la sponsorizzazione di Hunger Station, società di delivery saudita, di Riyadh e partner di Vision 20230, “concorrente” di Roma per l’assegnazione dell’Expo.

La sponsorizzazione è apparsa veramente sulle tv di molti telespettatori all’estero. La Lega, infatti, vende i diritti del nostro campionato in tutto il mondo (e i proventi, di conseguenza, vanno spartiti con tutte le società di calcio, magari all’insaputa delle stesse, tra cui la Lazio) e Hunge Station è un legittimo inserzionista che acquista uno spazio virtuale visibile solo in alcuni paesi.

Fonte: Il Romanista