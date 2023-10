“ON AIR!” – MORONI: “Ma quale Arabia, Mou vorrebbe restare qua”, CORSI: “Della Roma ancora non mi fido”, FOCOLARI: “Dybala? Con lui i tempi di recupero si allungano sempre…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Dopo tre vittorie in una settimana sono riusciti fuori quelli che sostenevano Mourinho fino all’inferno, mentre prima era in auge la corrente di pensiero che Mourinho fosse la peggiore cosa che ci potesse capitare. Per quanto mi riguarda non sono d’accordo con nessuna delle due cose, sono modalità che non mi piacciono, io gli ismi non li sopporto. Io quando la Roma vince sono contento, e quando perde mi dispero. Mi rendo conto che la normalità è noiosa, ed è molto più facile scrivere che stanno per cacciare via Mourinho così tutti quanti imboccano con tutte le scarpe e corrono a comprare il giornale, oppure dire che Mourinho sta per rinnovare per 50 anni con la Roma…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “I giocatori che nella rosa possono fare la differenza stanno aumentando. La Roma ha un’intelaiatura forte, e prima questo scheletro aveva delle alternative aleatorie. Ora togli Bove e metti Aouar, togli Karsdorp e metti Kristensen. La Roma nonostante gli infortuni ha sopperito con nomi buoni. Hai un organico importante, e devi far bene per forza. Il calendario? Avremo un Natale e Capodanno da brividi, ma se recuperi tutti puoi sperare. Per me la Roma, se tutti stanno bene, è più forte della Juventus. Mourinho? Al momento c’è il 20% delle possibilità che rimanga, e l’80% che vada via. Lui sta curando il pubblico perchè secondo me non vuole andare in Arabia manco per niente. Lui qua sta bene…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Belotti è un giocatore recuperato sotto ogni punto di vista, e non era semplice. Poteva essere facile lasciarsi andare, soprattutto dopo che la Roma aveva puntato su Lukaku, e invece lui si sta facendo trovare pronto sempre, anche quando gioca pochi minuti. Ora però devi trovare più soluzioni sugli esterni: da una parte Karsdorp e dall’altra Spinazzola, che sta dando piccoli segnali di crescita. Kristensen non mi convince. E poi c’è la crescita di Paredes, anche come entusiasmo: lo vedevo sempre scuro in volto, ora invece quell’esultanza dopo il gol di Belotti mi fa vedere un giocatore felicissimo da star qui e con questo gruppo…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Il dato interessante è che la Roma segna molto di più dell’anno scorso, e crea tanto quanto creava l’anno scorso come expected goal, e quindi ha migliorato di molto la sua percentuale realizzativa. Zalewski e Azmoun sono due giocatori che sembrano avere due percorsi opposti: se il polacco è in grossa discesa nella gerarchia di Mourinho, l’iraniano ora invece sarà chiamato a giocare in campionato. Coi soli Belotti e Lukaku deve trovare spazio…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io della Roma, al di là di Mourinho, non mi fido ancora perchè i giocatori sono quello che sono. Ora sembra essere diventata una squadra fantastica, ma ricordiamoci quello che abbiamo visto a Genova. Se Mourinho avesse tutti a disposizione, allora sarebbe criticabile per quanto fatto. Se i 13-14 giocatori migliori stessero in forma, mi aspetterei il quarto posto da questa Roma. Se rientra Smalling, la squadra tornerebbe a essere più quadrata. Renato Sanches? E’ un grande giocatore, ma io sono assolutamente pessimista, non ci credo proprio al suo rientro nella Roma…Un mese lo farà pure, ma che ci fai con un mese…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Con Renato Sanches faresti il salto di qualità. Ma anche i rientri di Smalling e Llorente ti farebbero fare un bel passo avanti, perchè avresti la possibilità di rimettere Cristante mezzala dove stava facendo benissimo. Noi sottovalutiamo che era uno dei migliori a inizio campionato in quel ruolo. Se dovessero rientrare tutti, avresti i vari Aouar, Bove, Pellegrini, Belotti come riserve. E questi cominciano a essere cambi importanti…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Dopo Cagliari temevamo il peggio per Dybala considerate le sue lacrime e le parole di Mourinho. E invece l’infortunio non è così grave, l’obbiettivo è di tornare per Inter-Roma. Quello di Dybala è comunque un calvario: al 10 ottobre si è già fermato tre volte, ha saltato due convocazioni in nazionale, e purtroppo resta un calciatore che non riesce a trovare mai continuità. Prosegue di fatto la maledizione che è molto fragile, ma che ha anche molta paura di farsi male. Anche a livello mentale questa cosa non lo aiuta, anzi peggiora. Non lo dico io, lo dicono gli esperti: così vai sui contrasti più morbido e poi rischi di farti ancora più male…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Dybala? Dalla dinamica dell’incidente non ho mai avuto la percezione che fosse una cosa seria. Temo comunque che il suo stop sarà molto più lungo della sosta. La notizia è rassicurante, ma in rapporto al fatto che si temeva un infortunio più grave. La coppia Belotti-Lukaku mi convince molto, è una prospettiva che mi conforta: Belotti scaricato da una certa responsabilità di avere tutta la Roma sulle sue spalle sembra lo sta facendo ritrovare. La Roma di fatto in estate ha comprato due grandi centravanti che sanno far gol, e dietro una squadra che sa fornire gioco grazie soprattutto a Paredes…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dybala non casca da solo e l’intervento di Prati è stato duro, così come quello di Palomino. Ora dovrà continuare ad allenarsi per non perdere la forma. Lo stop non sarà lunghissimo ed è una buona notizia per la Roma. Il problema è che la Roma ha Sanches, Smalling, Pellegrini, Llorente, Dybala, tutti giocatori infortunati che non sai quando potranno tornare. Cinque giocatori infortunati non sono una bella cosa, a centrocampo ti restano tre giocatori, e i problemi rimangono. E con l’infortunio di Dybala aumentano…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Champions? Non è ancora troppo tardi, né per la Roma né per la Lazio, se si rimettono a giocare. La Roma ha approfittato delle partite facili, e della coppia formidabile Lukaku-Dybala. Ma attenzione, perchè Dybala quando ha questo tipo di infortuni… alla Juve ha avuto un problema identico 3 anni fa ed è stato fuori 80 giorni. Con la Roma l’anno scorso prese un colpo da Palomino e senza fratture o altro è stato fuori 60 giorni. Il problema è il ragazzo, che ha una struttura fisica e mentale che lo porta ad allungare i tempi di recupero. Lui ha paura, ha avuto tanti problemi, e la riabilitazione di questo infortunio, che è leggero, ma c’è, richiederà tempi di recupero più lunghi di quello che si è detto. Se la Roma ha Dybala e Lukaku è una squadra forte, forte, forte. Senza Dybala la squadra perde tanto, poi Lukaku si deve prendere da solo la squadra. Ma le prospettive sono buone…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “C’è una Roma con Lukaku e Dybala e una senza. Purtroppo per la Roma c’è stata una Roma senza di loro fino a Roma-Milan. I giallorossi da quando è arrivato Lukaku stanno facendo bene, ma hanno accusato le prime giornate. Segna un gol a partita e l’unica partita nel quale non ha segnato è quella con Genoa…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Guardavo una statistica: con Dybala la Roma ha vinto il 55% delle partite giocate, il 25% senza. Questo vuol dire che determina, ed è importante recuperarlo subito. Con lui e Lukaku sono un’altra squadra, è una coppia che può dare un indirizzo diverso alla stagione della Roma. Senza di loro lì davanti avresti poco o niente…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La Roma non può entrare in corsa per lo scudetto, il divario ormai è troppo ampio con le prime della classe. Ma con Lukaku ha tutto per arrivare tra le prime quattro, e lì ci può arrivare. Dybala è importante, ma Lukaku, che è più affidabile fisicamente, è ancora più importante dell’argentino…La Roma può fare a meno di Dybala, ma non di Lukaku…”

Redazione Giallorossi.net