Lazio, è già crisi: squadra in ritiro. Sarri in bilico: “Mi vergogno, così non si può andare avanti”

ALTRE NOTIZIE – La vittoria nel derby sembrava poter cambiare le sorti della stagione della Lazio, e invece dopo i tre punti ottenuti contro la Roma sono arrivati una serie di brutti capitomboli.

L’ultimo, il più pesante, contro il Verona. Simeone ha fatto razzie delle retroguardia biancoceleste, realizzando un poker che ha riportato alla memoria i quattro gol che segnò Montella nella famoso derby rimasto alla storia come uno dei più umilianti per i laziali.

Sarri teme di essere stato scaricato dalla squadra, tanto da arrivare a chiedere ai suoi se volessero il suo esonero per tornare a rendere al meglio. Lo rivela l’edizione odierna de Il Messaggero, che riporta addirittura un virgolettato pronunciato dal tecnico toscano ai propri calciatori nel post partita del Bentegodi.

“Mi vergogno, così non si può andare avanti: vincete se vi impegnate, non perché vi chiamate Lazio. È una questione di mentalità innanzitutto. Se giocate così vuol dire che non vi sto entrando dentro, guardiamoci in faccia e risolviamo ogni problema”.

Da qui la decisione concordata con la società di portare tutti in ritiro in vista del turno infrasettimanale, quando la Lazio affronterà la Fiorentina all’Olimpico.