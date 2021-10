“ON AIR!” – MAGNI: “La Roma di ieri se la gioca tranquillamente per la Champions”, CORSI: “Siamo tornati, ma con le grandi non si vince mai”, AGRESTI: “Quello di Mou è un atteggiamento grave e autolesionista”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Ieri mi ha innervosito molto quella serie di ultime scelte sbagliate. Si poteva fare di più, ma il risultato è giusto. A me è piaciuto tantissimo Ibanez, ha quasi annullato Osimhen, secondo me è stata una delle sue migliori partite in giallorosso. Bene anche Vina contro la fascia forte del Napoli. Mi è piaciuto molto Cristante, mentre è stata una delle peggiori prove di Mkhitaryan. Pellegrini ha giocato da 6, la sua prova non è stata scintillante. Se la Roma doveva dare una risposta, c’è stata. Speriamo di non dover fare l’altalena tra prestazioni importanti e altre meno. Conoscendo Mazzarri farà fuoco e fiamme dopo la partita dei suoi ieri, e mercoledì contro il Cagliari ci aspetterà una gara molto impegnativa. Ma se ripeteremo la prova di ieri, abbiamo buone chance di farcela…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Mourinho ormai ha deciso di far giocare sempre gli stessi. Così facendo si prende un rischio, perchè se poi si fa male qualcuno, dopo devi far giocare un Primavera… Con la Juve avevi fatto una bella partita, ma hai perso. Contro il Napoli hai giocato meglio e hai pareggiato. Chissà che con il Milan…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma è tornata sicuramente, però…però non vince. La Roma ha fatto una partita bellissima, su questo non ci piove. Il ruolo di Mou è importantissimo: delegittima una parte dei giocatori per prendersi quell’altra. Appena lui avrà i giocatori buoni, quell’altra parte di calciatori verrà sacrificata. Nel senso che se la Roma prende Anguissa, poi non giocherà più Veretout o Cristante… Comunque partita gagliarda e tosta. Ibanez ha regalato 50 palloni agli avversari, ma in fase difensiva non è stato malaccio. Forse Vina un po’ male, Mkhitaryan malissimo, Abraham male, lui deve segnare. Zaniolo e Cristante i migliori…La Roma però non ha vinto. Sarò incontentabile, ma contro le grandi non si vince mai…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma si trova ancora al quarto posto, a soli due punti dall’Inter. E potevano essere tranquillamente a pari punti. Questo per dire che la Roma esce con un punto in due partite, ma con la consapevolezza di essersela giocata alla pari con due squadre che tutti sulla carta davano assolutamente superiori alla Roma come Juve e Napoli. La Roma nell’undici se la può giocare contro tutte. Mourinho dice una cosa a cui non credo, e cioè che conta di recuperare certi giocatori. Mi sembra che le sue scelte vadano in un’altra direzione. Ma nel momento in cui perderai dei giocatori, allora lì diventa un problema… Lui oltre a qui 13, spera di recuperare Spinazzola, Smalling più altri due giocatori dal mercato di gennaio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “E’ stato un bel tardo pomeriggio di sport e di calcio, con un grande Olimpico. Una bella partita, preparata benissimo da entrambi gli allenatori. Pareggio giusto, peccato perchè con più qualità nelle ultime scelte la Roma ieri poteva portarla a casa. I 20-25 minuti finali sono molto importanti. Una Roma confortante. Mou ha chiarito definitivamente la strada che prenderà. La scelta di mandare in tribuna 5 calciatori è un messaggio di chiarezza. Io ho creduto alle sue parole. Ieri il migliore è stato Cristante, peccato per Mkhitaryan, in condizioni imbarazzanti. E’ spremuto, stanco, ieri è stato inquietante… La Roma di ieri non so se arriverà quarta, ma è una squadra che se la gioca tranquillamente. Il problema è che ci sono solo i calciatori di ieri, almeno nella testa di Mourinho, ed è impensabile portare questi 12-13 calciatori a fine campionato con queste prestazioni…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La Roma ieri ha annullato Fabian Ruiz e Zielinski. Certo, loro hanno un’altra panchina rispetto alla nostra, in panchina avevano giocatori che potevano anche giocare dall’inizio. Mi aspettavo che Mou correggesse qualcosa a centrocampo. Però questa formula più compatta e stretta ti ha permesso di fermare il Napoli. Anguissa è un grande giocatore, e se penso alle cifre con cui è stato preso mi viene da mangiarmi le mani… Mi ha deluso Mkhitaryan, ieri è mancato e tu hai sofferto. Lui è stata la delusione di ieri, così come Cristante è stato il migliore in campo. I fischi a Spalletti e i cori a Totti? Io ero tra quelli, non mi vergogno a dirlo. Aspettavo solo che qualcuno lo facesse. Le riserve? Purtroppo così non hai riserve, tranne in attacco. Considerando che non hai Smalling, perchè io non lo considero, ti servono ben 4 giocatori. Però a gennaio ci devi arrivare…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Bellissima partita, vibrante fino alla fine. La Roma quando gioca coi titolarissimi gira bene… Il Napoli è da scudetto, la Roma può diventare una squadra forte. L’atteggiamento e le parole di Mourinho sulle riserve non le capisco, mi trova in disaccordo. Ma così dove vuole arrivare? Mah… Ieri ho visto un grande Ibanez, aveva davanti un centravanti che è l’ira di Dio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma ha dato un grande segnale, ha avuto però due occasioni clamorose che ha sprecato. Ma la reazione è stata molto positiva, il segnale è importante. La cosa che mi preoccupa è quello che dice Mourinho a fine partita, e cioè che a Cagliari giocheranno sempre gli stessi… Ma come pensi di andare avanti così, giocando ogni tre giorni, diventa difficile arrivare in fondo in questa maniera…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il trattamento di Mourinho alle riserve non lo capisco. Così quei giocatori li perdi, tra l’altro non capisco quale macchia così grave hanno commesso. Io l’atteggiamento di Mourinho non lo comprendo. Villar e Mayoral sono usciti sul 2 a 1, e invece sembra che hanno passato la notte in discoteca a ballare sui cubi…è una cosa senza senso, dai. Io non l’ho mai sentita, mai successa nemmeno con qualcuno che non ha fatto il professionista. Questi hanno sbagliato un tempo di una partita, e tu li cancelli dalla tua squadra? E’ una cosa molto grave, e anche autolesionista…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha avuto una grande difesa, e un Cristante al di sopra degli altri. Ma Mkhitaryan e Pellegrini hanno deluso. Lì davanti devi segnare… Il comportamento di Mourinho con le riserve è sbagliatissimo…”

Tony Damacelli (Radio Radio): “Io non capisco perchè Zaniolo deve giocare ala. Lui più centralmente sarebbe devastante…”

