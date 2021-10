Villar e Diawara, non solo il ko di Bodo: ecco cosa c’è dietro alla tribuna di ieri

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho “non riesce a perdonare” alcuni calciatori dopo il ko di Bodo. Ma dietro all’esclusione di certi giocatori c’è altro oltre la prestazione molto deludente in Conference League.

A rivelarlo è il portale Gazzetta.it (C. Zucchelli), che racconta come nella testa di Mou frulli ancora quello che è accaduto ad agosto, quando nel mercato estivo alcuni calciatori come Villar e Diawara si misero di traverso, rifiutando la cessione.

Una mossa che ha impedito alla Roma di poter concludere il mercato con l’acquisto che tanto sarebbe servito a Mou: il centrocampista di spessore (Anguissa?) che avrebbe aggiunto qualità e sostanza alla mediana.

E quindi dietro all’esclusione dei cinque “panchinari” c’è di sicuro la disfatta con il Bodo, ma anche altro. Mourinho si dice pronto a recuperarli, ma ora dipende solo da loro: niente musi lunghi negli allenamenti, comportamento adeguato sui social e disponibilità, nel caso, a farsi da parte a gennaio.

La Roma infatti è alla ricerca di offerte per loro: a titolo definitivo per quanto riguarda Diawara e Villar, o in prestito per Kumbulla e Reynolds. Discorso a parte per quanto riguarda Borja Mayoral, di proprietà del Real Madrid: a gennaio è possibile che lo spagnolo parta, con il giovane Felix destinato a diventare la terza punta in rosa.