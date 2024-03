Lazio, Lotito: “L’addio di Sarri è stato inaspettato. Lui tradito da qualcuno, c’è qualcosa di strisciante nel gruppo”

ALTRE NOTIZIE – Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato ai giornalisti del canale tv l’addio di Maurizio Sarri. Ecco le parole del numero uno del club biancoceleste:

“Non era nell’aria il suo addio, è stata una cosa inaspettata. Ero in commissione finanza quando mi hanno detto delle sue dimissioni, è stato un po’ tradito dal comportamento di alcune persone. C’è qualcosa di strisciante nel gruppo…Questo fine settimana proseguiamo con Martusciello”.

Fino a quando?

“Non si tratta di dire fino a quando… Non siamo al rischiatutto, non c’è il toto-nomi, questa squadra ha bisogno di un allenatore che utilizzi bastone e carota. Oggi la squadra è arbitro di sé stesso, non ha più la possibilità di scaricare su altri le proprie responsabilità”.