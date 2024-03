(LIVE!) BRIGHTON-ROMA: 0-0. Incredibile gol annullato ad Azmoun!

AS ROMA NEWS – Dopo il largo risultato dell’andata, questa sera all’Amex Stadium la Roma proverà a gestire i quattro gol di vantaggio per uscire indenne dal campo del Brighton e volare ai quarti di finale dell’Europa League.

Gli inglesi, guidati da De Zerbi, avranno fame di rivincita e giocheranno una partita più che mai offensiva. I giallorossi dovranno sapere gestire al meglio le sfuriate avversarie e colpirli sfruttando gli spazi a disposizione.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali, con De Rossi orientato a più di qualche cambio, e quindi alla racconto del match con la consueta diretta testuale. Sempre forza Roma.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

31′ – Ammonito Lamptey per un fallo su Azmoun.

23′ – CLAMOROSO GOL ANNULLATO ALLA ROMA! L’arbitro annulla una rete bellissima di Azmoun che batte il portiere in semi rovesciata! Secondo l’arbitro è stata gamba tesa e annulla per gioco pericoloso. Decisione incredibile, ammonito De Rossi per proteste!

20 – OCCASIONE BRIGHTON: ancora male Zalewski che di testa serve Gilmour, il destro al volo dell’inglese fortunatamente termina alto.

15′ – OCCASIONE ROMA! Adingra regala palla ad Azmoun che dal limite calcia col destro a incrociare, palla fuori di pochissimo!

14′ – Punizione di Dunk che sbatte sulla barriera.

12′ – Ammonito Mancini per un intervento al limite dell’area, giallo eccessivo.

5′ – Avvio forte del Brighton come atteso. Bravo Mancini a chiudere su van Hecke in area.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Brighton-Roma!

LE ULTIME LIVE DALL’AMEX STADIUM

Ore 19:55 – La Roma ufficializza il suo schieramento per la partita di stasera: Bove fa rifiatare Paredes e non Cristante, cambia completamente l’attacco con Baldanzi e Zalewski sulle fasce e Azmoun di punta.

Ore 19:52 – Questa la formazione ufficiale del Brighton: Verbruggen; Lamptey, van Hecke, Dunk, Estupinan; Gilmour, Gross; Adingra, Enciso, Lallana; Welbeck.

Ore 19:48 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, Zalewski.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso e qualche precipitazione sopra Brighton nel corso della giornata. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, qualche dubbio da sciogliere nell’undici giallorosso.

BRIGHTON-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Lamptey, van Hecke, Dunk, Estupinan; Gilmour, Gross; Adingra, Enciso, Lallana; Welbeck. All.: De Zerbi.

A disp: Steele, McGill, Igor, Webster, Moder, Baleba, Ferguson, Fati, Veltman, Buonanotte, Peupion, Baker-Boaitley.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Spinazzola; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Azmoun, Zalewski. All.: De Rossi.

A disp: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Llorente, Paredes, Dybala, Aouar, Pagano, Pisilli, Joao Costa, Angelino, El Shaarawy.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini