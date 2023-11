LAZIO-ROMA 0-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pareggio a reti bianche tra Lazio e Roma nel primo derby stagionale: gara avara di emozioni, ad eccezione di un palo colpito da Luis Alberto nel primo tempo.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i biancocelesti nel match valido per la dodicesima giornata di campionato:

Rui Patricio 7 – Provvidenziale su colpo di testa di Romagnoli. Nella ripresa non viene mai impegnato dalla Lazio, che sparisce dal campo.

Mancini 6,5 – Si becca subito un giallo esagerato che ne condiziona solo parzialmente la gara. Bravo nelle chiusure.

Llorente 6,5 – Duella con Immobile, ne esce bene.

Ndicka 6 – Le solite imperfezioni in una gara tutto sommato attenta.

Karsdorp 5,5 – Nel primo quarto d’ora ha tre occasioni per sbloccare il match, ma non è efficace. La sua spinta cala drasticamente nel corso della partita. Qualche sbavatura in uscita di palla. Dall’86’ Celik sv.

Cristante 6 – Si sacrifica in mezzo al campo con un lavoro sporco e oscuro, ma commette anche troppi errori, specie nelle poche volte in cui la Roma ha l’occasione di ribaltare l’azione.

Paredes 6 – Pochi guizzi, tanta legna, diversi scontri pepati con i dirimpettai biancazzurri.

Bove 6,5 – Il più pimpante della mediana. Lavora tantissimo per la squadra, cerca anche di inserirsi in area avversaria con scarsa fortuna anche per via dei crampi che lo mettono fuorigioco nel finale Dall’82’ Renato Sanches sv.

Spinazzola 6 – Ottimo avvio, poi il suo rendimento scema nel corso del match anche per via di una condizione non ancora perfetta. Dal 90′ Kristensen sv.

Dybala 5,5 – Qualche stop da applausi, ma non riesce mai ad accendersi quando ne avrebbe la possibilità. Peccato. Dall’82’ Azmoun sv.

Lukaku 5,5 – Abbandonato a sé stesso per larghissimi tratti del match, fa tutto da solo le rare volte che ha la palla sul piede.

JOSE’ MOURINHO 5,5 – Alla Roma è mancato un po’ di coraggio stasera. La partenza lasciava sperare in una partita diversa. Troppe poche le occasioni da gol create anche oggi, il potenziale offensivo che ha questa squadra andrebbe valorizzato meglio. Poco incisivi e ritardati i cambi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini