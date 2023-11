(LIVE!) LAZIO-ROMA: 0-0. Fischia Massa, comincia il derby!

AS ROMA NEWS – Scatta l’ora del derby in questa domenica di metà novembre, dodicesima giornata di campionato che precede l’ultima pausa per le nazionali di questo 2023.

La Roma è reduce da una sconfitta in Europa League che ha lasciato delle scorie nella squadra giallorossa. Mourinho si aspetta una reazione emotiva importante dai suoi ragazzi e spera di dare una svolta al campionato con una vittoria nella stracittadina.

La Lazio invece arriva a questa sfida con il morale alto dopo la vittoria contro il Feyenoord in Champions che la avvicina agli ottavi. La squadra di Sarri però sta faticando in campionato, e spera di riuscire oggi a scavalcare la Roma in classifica. Sarà un derby ad alta tensione.

LA CRONACA TESTUALE DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ – Fischio di Massa, comincia il derby!

LE ULTIME LIVE DALLO STADIO OLIMPICO

Ore 17:05 – Questa la formazione ufficiale della Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Ore 17:00 – La Roma annuncia il suo undici ufficiale per il derby: Mourinho sceglie Bove a centrocampo e Spinazzola a sinistra, Pellegrini e Sanches partono dalla panchina. In attacco Dybala e Lukaku.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #LazioRoma 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/dvb9aMDRHX — AS Roma (@OfficialASRoma) November 12, 2023

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da DAZN in anteprima: Rui Patricio; Ndicka, Llorente, Mancini; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Ore 16:00 – Cielo nuvoloso sopra lo Stadio Olimpico, ma non dovrebbero esserci precipitazioni durante il match. Terreno di gioco in discrete condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, diversi rebus da sciogliere sia nella Roma che nella Lazio.

LAZIO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All: Sarri.

A disposizione: Sepe, Mandas, Gila, Casale, Hysaj, Lu. Pellegrini, Kamada, Rovella, Vecino, Saná Fernandes, Isaksen, Castellanos.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ndicka, Llorente, Mancini; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All: Mourinho.

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Kristensen, Zalewski, Aouar, Renato Sanches, Lo. Pellegrini, Pagano, El Shaarawy, Azmoun, Belotti.

ARBITRO: Massa di Imperia

GUARDALINEE: Bindoni e Tegoni

QUARTO UOMO: Colombo

VAR: Paganessi

AVAR: Carbone

Giallorossi.net – Andrea Fiorini