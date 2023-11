Serie A, la Juve supera a fatica il Cagliari (2-1). Milan salvato dal VAR: il Lecce rimonta da 0-2 a 2-2, nel recupero gol annullato a Piccoli

ALTRE NOTIZIE – Pareggio con polemiche nel match delle 15 di questo sabato di campionato, con il Lecce e il Milan che chiudono sul 2 a 2 la partita di Via del Mare.

Primo tempo di marca rossonera, con gli ospiti a segno con Giroud e Reijnders, ma nella ripresa i salentini rimettono in piedi il match grazie ai gol di Sansone e Banda.

Nel finale succede di tutto: il Lecce, padrone del campo e in superiorità numerica per l’espulsione per proteste di Giuroud, segna un gol pazzesco con Piccoli. Ma il VAR ci mette lo zampino.

Richiamato Abisso per un pestone involontario dell’attaccante su Thiaw prima della conclusione in porta, il direttore di gara opta per l’annullamento del gol scatenando le proteste dei padroni di casa. Il Milan si salva e si porta a casa un punto, salendo a quota 23 punti.

Nel match delle 18 vittoria sofferta della Juventus, che si prende la vetta momentanea della classifica battendo il Cagliari allo Stadium per 2 a 1. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa i bianconeri realizzano due gol da calcio piazzato, entrambi battuti da Kostic: prima è Bremer e poi è Rugani, a portare la Juve sul doppio vantaggio grazie a due colpi di testa.

Dossena riapre il match a una ventina di minuti dalla fine, e lo stesso difensore sardo colpisce il palo nei minuti conclusivi del match. La Juve regge e porta a casa tre punti pesanti nella lotta al titolo: i bianconeri ora guidano la classifica a quota 29 punti.

