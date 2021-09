Lazio-Roma 3-2, i voti dei quotidiani: Zaniolo da leader, disastro Vina. Cristante divide

NOTIZIE AS ROMA – Una Roma che approccia male al derby deve rincorrere per tutta la partita ed esce sconfitta 3 a 2 dalla Lazio. I quotidiani oggi premiano solo Zaniolo, con la Gazzetta dello Sport che arriva al 7,5. Positivo anche Veretout, autore di assist e gol.

Divide la prova di Cristante, che passa dal 6,5 de Il Messaggero, al 5 de La Repubblica. I peggiori in campo sono Mancini (che però per la Gazzetta è abbastanza incredibilmente da 6) e Vina. Deludono El Shaarawy e Abraham, non convincono nemmeno i subentrati.

Questi i voti dei principali quotidiani oggi in edicola ai giocatori della Roma scesi in campo ieri nel derby:

IL MESSAGGERO (A. SORRENTINO)

Rui Patricio 5; Karsdorp 5, Mancini 4,5, Ibanez 5,5, Vina 5; Cristante 6,5, Veretout 6; Zaniolo 7, Mkhitaryan 6, El Shaarawy 5; Abraham 5. Subentrati: Shomurodov 5,5, Perez 5,5, Smalling sv, Zalewski sv. Allenatore: José Mourinho 5.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Rui Patricio 5; Karsdorp 5,5, Mancini 4,5, Ibanez 5,5, Vina 4,5; Cristante 5,5, Veretout 6,5; Zaniolo 6,5, Mkhitaryan 5, El Shaarawy 5; Abraham 6. Subentrati: Shomurodov 5,5, Perez sv, Smalling sv, Zalewski sv. Allenatore: José Mourinho 5,5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (F. BIANCHI)

Rui Patricio 6,5; Karsdorp 6,5, Mancini 6, Ibanez 6,5, Vina 5; Cristante 6, Veretout 7; Zaniolo 7,5, Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 6; Abraham 5,5. Subentrati: Shomurodov 6,5, Perez 6, Smalling sv, Zalewski sv. Allenatore: José Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (G. D’UBALDO)

Rui Patricio 5; Karsdorp 5,5, Mancini 4,5, Ibanez 5, Vina 4; Cristante 6, Veretout 6,5; Zaniolo 7, Mkhitaryan 6,5, El Shaarawy 5; Abraham 5. Subentrati: Shomurodov 5,5, Perez 5, Smalling sv, Zalewski sv. Allenatore: José Mourinho 5,5.

CORRIERE DELLA SERA (S. AGRESTI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6 , Mancini 5, Ibanez 6, Vina 5; Cristante 6, Veretout 6,5; Zaniolo 7,5, Mkhitaryan 4,5, El Shaarawy 4,5; Abraham 6. Subentrati: Shomurodov 5, Perez 5, Smalling sv, Zalewski sv. Allenatore: José Mourinho 6.

LA REPUBBLICA (G. CARDONE)

Rui Patricio 5; Karsdorp 5, Mancini 5, Ibanez 6, Vina 4,5; Cristante 5, Veretout 6,5; Zaniolo 6,5, Mkhitaryan 5, El Shaarawy 5; Abraham 5. Subentrati: Shomurodov 5,5, Perez 5, Smalling sv, Zalewski sv. Allenatore: José Mourinho 4.