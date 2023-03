Lazio, Sarri: “Alcuni giocatori al lumicino delle energie. Non abbiamo la struttura per fare più di una competizione”

ALTRE NOTIZIE – Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Sky Sport dopo l’uscita dalla Conference League contro l’AZ Alkmaar. Questo il suo commento sull’eliminazione dei suoi dalla coppa:

I tre cambi?

“Erano già preventivati, abbiamo dato un po’ di riposo a chi ha giocato di più”.

Perché male in Europa?

“Non abbiamo la struttura per fare più di una competizione per volta, è una constatazione facile da fare. C’è da lavorare molto”.

Come arrivate al derby?

“Dal 4 gennaio a oggi abbiamo giocato ogni 4-5 giorni, ci sono giocatori che sono al lumicino delle energie”.

Il cammino europeo?

“Sapevo che l’Europa sarebbe stata un problema per noi, le scelte vanno fatte volta per volta e in base ai numeri dei medici”.