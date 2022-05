Lazio, Sarri lancia l’allarme: “Rischiamo un altro anno zero”

ALTRE NOTIZIE – La Lazio pareggia 3 a 3 col Verona e chiude il suo campionato al quinto posto, un punto sopra la Roma, e il prossimo anno giocherà l’Europa League insieme ai giallorossi.

A fine partita l’allenatore Sarri sembra più preoccupato per il futuro della squadra e lancia un allarme all’indirizzo della proprietà: “Abbiamo fatto un percorso, cambiato il modo di pensare il calcio. Un percorso difficile pieno di problemi. Con il lavoro siamo arrivati piano piano a dare segnali di crescita.

C’è il rischio di perdere qualcuno tra scadenze e giocatori che hanno mercato. Vediamo, il rischio di fare un nuovo anno zero c’è”, ha detto il tecnico toscano alla stampa.

La speranza di Sarri è di trattenere almeno Milinkovic-Savic: “Il presidente Lotito ha detto anche a me che Sergio non andrà via e sarei felicissimo di ripartire da lui”.