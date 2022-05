Roma, caccia al difensore mancino: non solo Senesi, pronta l’offerta per Hincapie

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Caccia aperta ormai da tempo a un difensore centrale mancino che sappia impostare l’azione. Mourinho ha tracciato l’identikit del calciatore che vorrebbe, ora Tiago Pinto è al lavoro per sottoporgli diversi profili tra cui scegliere.

Uno dei nomi in ballo, scrive oggi il Corriere dello Sport (R. Maida) è Marcos Senesi, prossimo avversario della Roma in Conference League. Il difensore argentino 25enne è in scadenza di contratto nel 2023 e la sua partenza in estate è molto probabile: si può prendere per circa 15 milioni.

Ma Senesi non è l’unico nome sul taccuino del dg portoghese: dal Sudamerica infatti i ben informati parlano di Roma pronta a fare un’offerta per avere Piero Hincapie, nazionale ecuadoriano classe 2022, già titolare in Bundesliga nel Bayer Leverkusen.

Difensore dotato di un buon piede, ma soprattutto di una grande velocità di base che lo rende molto abile nei recuperi, Hincapie ha un contratto col Leverkusen fino al 2026 e portarlo via dalla Germania comporterebbe una spesa maggiore per le casse della Roma.

Fonte: Corriere dello Sport