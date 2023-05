Le date di Follieri: gli incontri con i Friedkin e la sua voglia di Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Corriere dello Sport (R. Maida) insiste anche oggi e nell’edizione odierna titola in prima pagina: “Roma, le date di Follieri”. Nel pezzo vengono snocciolati alcuni dettagli degli incontri (due) avuti con i Friedkin per parlare di affari, ma anche e soprattutto della sua voglia di acquistare il club giallorosso.

Stando a quanto racconta il quotidiano, il primo incontro sarebbe avvenuto nel Dorchester, il secondo invece poche settimane fa a Londra. Raffaello Follieri ha conosciuto di persona Ryan Friedkin, il figlio del presidente, chiedendo informazioni sulla Roma e l’eventuale prezzo di vendita.

I due si sono visti una prima volta a dicembre e poi il 2 marzo scorso al Berkeley Hotel, un 5 stelle di Knightsbridge: oltre 1.000 euro a notte per una matrimoniale standard. Si tratta di una delle aree più lussuose di Londra, tra Hyde Park e Buckingham Palace, non lontano a piedi dalla casa di José Mourinho.

Follieri, introdotto alla famiglia Friedkin da un importante manager del calcio, ha chiesto e ottenuto due appuntamenti per parlare di affari. E quindi anche della Roma. Non c’era Dan Friedkin, il presidente, che però in uno dei due incontri si è collegato telefonicamente per essere informato in tempo reale sui contenuti della chiacchierata.

Dal confronto sono emerse due verità: la prima è che Follieri ha rappresentato la volontà di comprare la Roma e di condurre l’operazione da solo, senza il supporto di alcun socio saudita. La sua società principale, la Follieri Energy, ha il quartier generale a Riad e ha ottime connessioni con tutto il mondo arabo ma ha anche un ufficio a Londra.

La seconda è che i Friedkin in questo momento non vogliono vendere la Roma. Hanno investito molto in questo business e si aspettano a stretto giro una svolta politica che consenta loro di costruire lo stadio a Pietralata.

Soltanto quando lo scenario infrastrutturale sarà più chiaro potranno (non dovranno necessariamente) considerare conveniente una cessione del club. Non c’è stato dunque margine per aprire alcuna trattativa.

Fonte: Corriere dello Sport