LE DICHIARAZIONI | Dybala: “Il mio finale? A Roma e con la Roma”. E sul Real Madrid: “Con la nostra gente avremo qualcosa in più”

A due giorni dalla super sfida di Champions League contro il Real Madrid, Paulo Dybala racconta le sue sensazioni e il legame sempre più profondo costruito con la Roma e con l’Italia.

La Joya parte proprio dal ritorno dei giallorossi nella massima competizione europea, obiettivo inseguito a lungo dalla squadra: “Abbiamo dato tutto la scorsa stagione. Ha messo allegria a noi e ai tifosi. E anche orgoglio. Sarà difficile, affrontiamo alcune delle squadre più titolate al mondo, ma con la spinta della nostra gente avremo qualcosa in più”.

Dybala si sofferma poi sul rapporto costruito con l’Italia, diventata ormai una parte fondamentale della sua vita e della sua carriera: “Non avrei mai immaginato di fare una carriera del genere qui. Questo Paese mi ha accolto a braccia aperte, la gente mi ha fatto crescere come uomo e calciatore, ci sono tante emozioni qui, momenti belli e momenti tristi, come poi è la vita di qualsiasi persona. Spero che possa esserci un finale italiano”. Un finale che l’argentino immagina ancora nella Capitale. Alla domanda su dove vorrebbe viverlo, Dybala non si nasconde: “A Roma e con la Roma. Ma è prematuro parlarne”.

Parole che ribadiscono ancora una volta quanto profondo sia diventato il rapporto tra la Joya e l’ambiente giallorosso. Prima di pensare al futuro, però, c’è un presente enorme da vivere: mercoledì all’Olimpico arriva il Real Madrid, in una di quelle serate per cui Dybala e la Roma hanno lavorato a lungo.

FONTE: Prime Video UEFA Champions League Magazine Show