ON AIR | Petruzzi: “Ieri abbiamo capito che la Roma è l’unica anti-Inter”, Lo Monaco: “Ora vediamo la squadra di Gasp”, Pruzzo: “Quello di Malen era fallo da giallo”, Orsi: “Espulsione netta e basta”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ero un po’ preoccupato da Como-Roma, c’erano tantissimi dubbi, e invece ieri il campionato ha detto una cosa importante: se c’è un anti-Inter è solo la Roma. Nel primo tempo meritava più la Roma, è stata una partita dove una squadra ha prevalso sull’altra. Poi nel secondo tempo resti in dieci, ma a me la Roma è piaciuto molto perchè ha giocato con la bava alla bocca. Il Como non mi ha dato una grande sensazione, in 11 contro 10 mi sarei aspettato occasioni da gol che invece non ci sono state. L’Inter è ancora davanti a tutte, ma l’unica squadra che può tenerle testa è la Roma. L’unico problema è che lì se non segna Lautaro fa gol Thuram, Pio Esposito, Calhanoglu…nella Roma se non segna Malen si fa un po’ fatica…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Il rosso a Malen? Lasciare il vantaggio è una scelta giusta per far giocare, ma se poi c’è l’episodio dell’intervento in scivolata, tecnicamente Fabbri avrebbe dovuto tornare indietro e ammonire Ramon per quella trattenuta sull’attaccante olandese. Malen fa quell’intervento per recuperare palla perchè siccome era stato trattenuto perde il controllo del pallone, e per quello andava fischiato fallo prima. La resistenza della Roma in dieci contro undici è stata serena, non ho mai avuto la sensazione che si stesse per prendere gol. La Roma di Gasp, paradossalmente, sembra avere una difesa più forte e completa dell’attacco, quantomeno nella resa numerica…”

David Rossi (Rete Sport): “Malen ha chiesto scusa, per cui sull’espulsione c’è poco da dire. Gasperini ha parlato di fotogrammi, ma a parti invertite avremmo fatto le fiamme se non avessero dato quel rosso. Questo non deve far passare in secondo piano la prestazione della Roma: se Dybala avesse segnato quel gol all’inizio avremmo visto un’altra partita. Io però un pari me lo sarei preso anche a bocce ferme. A me la squadra è piaciuta, mi è piaciuto l’approccio, è mancato solo il gol. Dybala? Dobbiamo smettere di pensare a lui come al giocatore del passato, evidentemente ha dei problemi e non si sente sicuro. Però dopo quel gol sbagliato fa una gara straordinaria. Dybala è diventato un altro giocatore: prima era una seconda punta letale, ora è un centrocampista offensivo che ha pochi gol ma ti dà un contributo di squadra e di collettivo che prima non faceva…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il Como era lo spauracchio del campionato, la Roma ha tenuto botta in maniera egregia, tenendo palla e andandoli a soffocare. Ha fatto un pressing incredibile. Levando la Lazio, qui è primo o secondo posto. L’Inter è favorita perchè non si ferma più, batte le squadre piccole senza fare fatica. La Roma a Como ha dato una prova di carattere e di forza incredibile. Peccato per l’espulsione di Malen, che ci stava: con lui in campo forse potevamo vincerla. Ma sono contento perchè col Genoa vediamo finalmente il ragazzino (Castro, ndr)… Ora la Roma a gennaio deve comprare uno se non due giocatori…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La bellezza della partita è stata rovinata dall’espulsione. Paradossalmente in una partita del genere mi è piaciuta tantissimo la forza difensiva della Roma: questa squadra continua a prendere pochissimi gol. Gaps ha capito che non era aria, ha tenuto la squadra bassa e si è portato a casa il pareggio. Sei riuscito a bloccare in trasferta una diretta concorrente. Mi è piaciuta tanto la lucidità di Gasperini. Il mister al fischio finale ha esultato perchè la Roma c’è…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Su Malen andava fischiato fallo prima, e per meritare il rosso doveva fare qualcosa di assurdo. L’unica giustificazione che posso dare al direttore di gara è che il tipo di intervento forse era ingannevole, quel salto ti può indurre a tirare fuori il rosso, ma se tu dai vantaggio devi fischiare prima. Secondo me quello di Malen era un intervento da giallo, ma il rosso non era assurdo e per questo il VAR non doveva intervenire. Ma Fabbri si è dimostrato un arbitro che non può dirigere un certo tipo di gare, veramente molto male…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Roma dal doppio volto, in grado di giocare meglio del Como nel primo tempo e poi la capacità di reinventarsi con un blocco basso quasi in stile Mourinho nel secondo tempo quando resta in dieci. La Roma per quasi 50 minuti ha giocato in inferiorità numerica rischiando veramente poco…”

Piero Torri (Manà Manà Sport): “A me ieri Soulè non è piaciuto, anche se è entrato nel peggior momento della partita. Diao mi è piaciuto, mi sembra un giocatore importante, quando parte è difficile da contenere. Wesley ha faticato a contenerlo, ma ha fatto il suo. Soulè ha fatto il difensore, ma con la Roma in dieci non poteva essere altro. Il Como mi ha deluso, si è snaturato, e per una squadra è una colpa grossa. Ieri ha lasciato la partita alla Roma, l’ha temuta, e questo è il più grande complimento che puoi farle…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “La Roma di Gasperini, com’era l’Atalanta prime, quella migliore, non ti fa giocare a calcio, non c’è niente da fare…non giochi. Avete visto lo stallo quando arrivavano con la palla da Butez: lì alzava la testa, non sapeva a chi darla e la buttava. Ma non è che basta fare uno su uno. Perchè non ci gioca nessuno così? Perchè è una cosa ai limiti dell’impossibilità. Devi lavorarci tanto, ecco perchè la Roma l’anno scorso faceva un po’ fatica e ci chiedevamo: “Ma quando vedremo la Roma di Gasperini?”. La stai vedendo adesso, dopo un anno di lavoro, e soprattutto con i giocatori migliori. Perchè la differenza di Malen è una differenza importante, tangibile…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Penso che lo zero a zero sia il miglior risultato possibile. Le due squadre si sono rispettate, hanno pensato di poterla anche perdere. In generale mi è sembrata una buona partita, dove si è concesso poco all’avversario. Gollini ha fatto un paio di buone uscite, anche Butez ha fatto poco o niente, le due difese sono state molto attente. Però ragazzi, gli arbitri stanno tornando a fare quello che hanno sempre fatto. Ho visto delle cose ragazzi…ma son cambiate le regole un’altra volta! Su Malen, un grande arbitro fischia fallo, e non avendolo fatto cinque secondi prima tira fuori il giallo. Gli arbitri stanno tornando protagonisti perchè non ce la fanno…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Lo zero a zero mi è sembrato giusto. La partita all’inizio è stata molto aperta, poi dopo forse c’hanno un po’ pensato. Nessuna delle due meritava di vincere. Lo zero a zero non me l’aspettavo, pensavo a una partita scoppiettante, piena di gol, ma ci può stare. Non ci sono state grandissime occasioni perchè le difese hanno lavorato bene. Forse dopo la sosta delle nazionali ci può stare una partita del genere… Malen? L’espulsione è netta e basta, ma che c’entra l’uniformità, ma che dobbiamo stare mezzora a parlare di un’espulsione netta…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Il pareggio era previsto, anche se idealmente pensavo a un 2 a 2. Ma anche lo 0 a 0 ci sta, le due squadre si sono equivalse e non si sono volute fare male. Sentivo straccarsi le vesti perchè Svilar non avrebbe giocato per qualche partita, ma Gollini ha fatto il suo, è un portiere affidabile. Non mi è sembrato giusto pensare che la Roma avrebbe perso perchè in porta ci sarebbe stato Gollini e non Svilar. Sulla partita, quando vedi che non puoi sfondare aspetti che il tempo passi. Per la Roma però è stata una partita positiva, per me la Roma è la squadra più forte del campionato dopo l’Inter ed è stata una giornata favorevole per la Roma…”

Redazione Giallorossi.net