Le Fee, controlli ok: può tornare a disposizione per Genoa-Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Buone notizie dall’infermeria giallorossa per quello che riguarda il centrocampista francese Enzo Le Fee.

Stando a quanto riferisce il portale ilromanista.it, l’ex calciatore del Rennes ha svolto oggi degli esami strumentali per valutare la sua condizione dopo il problema muscolare accusato durante il match contro l’Empoli.

I controlli non hanno evidenziato particolari problematiche, dunque il calciatore potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo molto presto. Se così fosse, il francese potrebbe anche essere a disposizione di Daniele De Rossi in vista di Genoa-Roma.

