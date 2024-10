LE FEE: “Il club punta su di me, devo dare delle riposte. Inizio complicato, ma la Champions resta il nostro obiettivo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Enzo Le Fee parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Torino.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

E’ la partita di svolta per te?

“Dovevamo dimostrare di essere una squadra unita. Quando sei in difficoltà se ne esce tutti insieme. Per quanto mi riguarda, so che il club punta su di me e dovevo dare una risposta”.

E’ successo un po’ di tutto in questi mesi, che idea ti sei fatto di Roma a livello ambientale?

“Per me sono cose normali nel calcio, siamo la Roma, dobbiamo fare di meglio, abbiamo tifosi esigenti. Abbiamo avuto un inizio di stagione complicato, ma i giocatori devono adattarsi, è la vita del calciatore. L’importante è restare uniti, e la vittoria è la cosa più importante”.

Come stai? Ti abbiamo visto col tutore, il problema è risolto o hai ancora paura? Credi che la squadra possa arrivare in Champions?

“Fisicamente mi sento sempre meglio, oggi ho giocato senza tutore e non ho paura o strane sensazioni. Ero un po’ affaticato verso la fine ma è normale. La squadra è incredibile, ha cambiato allenatore ma l’obiettivo resta la Champions. Dobbiamo continuare a lavorare e ci servirà il sostegno dei tifosi”.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!