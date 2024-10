VANOLI: “Sono arrabbiatissimo, è stato il Torino peggiore della stagione. Abbiamo regalato il gol alla Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paolo Vanoli, tecnico del Torino, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei granata ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Prestazione deludente, è arrabbiato…

“Hai detto bene te, arrabbiato, arrabbiato perché non si può arrivare in queste due partite a perdere un tempo, giocare con poca personalità, ci vuole più personalità quando giochi. Poi per di più sapevamo che venivamo a incontrare una squadra ferita e quando una squadra è ferita, soprattutto nel suo stadio, poteva partire forte, però non puoi fare un approccio così passivo. Devi essere più aggressivo, come siamo stati all’inizio, ma soprattutto devi giocare con più personalità. Dobbiamo ritrovare quella personalità di voler giocare, di voler essere protagonisti. È un conto aspettare, ma non essere passivi. Il secondo tempo, giustamente, ho dovuto cambiare qualche cosa per essere un po’ più aggressivo, ma non possiamo sempre aspettare di prendere uno schiaffo per poi reagire”.

Sul cambio di Sanabria.

“Il primo tempo, anche con la palla, non eravamo ordinati in campo per fare le nostre giocate. Perdevamo un po’ troppo la posizione, questo non ci ha permesso mai di giocare con le punte, ma soprattutto anche le mezzali si sono inserite poco. Abbiamo attaccato poco la profondità. Volevo andare a cercare questo, l’abbiamo fatto sicuramente meglio, anche perché devo dire che la Roma ha mantenuto tanto possesso, però alla fine se non gli regaliamo quel gol su quelle partite che dopo nel guizzo potevi anche riuscire a fare qualcosa in più. Però dobbiamo fare molto di più”.

Su cosa si concentrerà per migliorare?

“Quella voglia di determinare, quella voglia di andare a fare gol, quella voglia di attaccare, in questo momento penso che queste due partite ci poteva essere la scusante col Como perché veniva da quattro sconfitte, però anche il gol che abbiamo preso stasera nonostante la fatica del primo tempo è un gol veramente regalato, non puoi fare un regalo così alla Roma. Dobbiamo tirarsi sulle maniche, trovare delle soluzioni io in primis e trovare delle soluzioni nuove”.

Senza Zapata ha pensato di poter trovare soluzioni nuove?

“Penso proprio di sì, adesso quando entreranno a volte per fare un cambio devi aspettare i momenti giusti, ma penso proprio di sì, è un’occasione, è un’opportunità, so che nella squadra si può anche giocare a 4 come abbiamo fatto alla fine, questa potrebbe essere anche una soluzione per uscire da questo periodo, però indipendentemente da quello che sono i numeri è l’atteggiamento e la personalità, perché penso che i numeri dopo non cambiano, devi avere un atteggiamento diverso”.

PAOLO VANOLI IN CONFERENZA STAMPA

Passo indietro…

“Sì, sono molto arrabbiato. Stasera incontravamo una squadra ferita, e non dovevamo affrontare i primi 25 minuti in modo così passivo. Non si può aver òpaura di fare due passaggi. E poi se regaliamo un gol diventa tutto complicato. Dobbiamo riprendere la nostra voglia di attaccare. Abbiamo perso un giocatore, ma non possiamo attaccarci agli alibi”.

Njie?

“Non dobbiamo mettergli pressione, è un ragazzo di qualità, come Karamoh. Lui ha gamba e qualità, ma è giovane”.

La Roma ha avuto possesso palla ma non ha avuto chissà quali occasioni. E’ la partita peggiore del vostro campionato?

“Sì, penso proprio di sì. Non c’erano avvisaglie di questo, e infatti sono molto arrabbiato. Non abbiamo avuto personalità di superare quei primi 25 minuti”.

E’ più preoccupato più per i gol regalati o per le difficoltà in attacco?

“A parte il gol regalato, ci sta mancando l’attacco alla profondità. Le punte non ci hanno aiutato a tenere palla per farla girare, tante cose in cui eravamo più fluidi. Dobbiamo capire se è il momento di cambiare qualcosa o continuare su questa strada”.

Obiettivi?

“Dobbiamo guardare noi stessi, non mi interessa ora la classifica, ma gli approcci e la prestazione. E oggi ci è mancata. Pretendo più personalità da parte di tutti per raggiungere i risultati”.

