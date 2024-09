Le Fee incanta Juric e prepara il rientro. Avanza Abdulhamid per la destra

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non potrà contarci per domenica, visto che il centrocampista francese non è ancora tornato in gruppo per un problema muscolare (ormai alle spalle), ma Enzo Le Fee si candida a diventare uno dei punti fermi della nuova Roma di Juric.

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de La Repubblica, il nuovo tecnico giallorosso è “innamorato” dell’ex Rennes, arrivato in estate a Roma per volere di Ghisolfi. Le Fee dunque si candida a diventare uno dei punti forti del centrocampo romanista.

Prediligendo giocatori di gamba, Juric potrebbe dunque allestire una mediana formata da Konè, Pisilli e Le Fee. Da capire chi saranno gli esterni a tutta fascia che il tecnico croato vorrà far giocare nel suo 3-5-2, che può diventare anche 3-4-2-1 a seconda delle necessità.

A sinistra il favorito è Angelino, mentre a destra occhio a Saud Abdulhamid: il terzino saudita è un calciatore molto rapido e dinamico, e potrebbe essere lui la carta a sorpresa dell’ex allenatore granata. Davanti con Dovbyk alla Zapata, resta il dubbio Dybala (e le sue 15 presenze) o Soulé. Juric farà parlare gli allenamenti, senza preconcetti. E seguendo le sue idee, come ha sempre fatto in carriera.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!