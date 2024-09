Senatori contro la società: duro confronto dopo l’esonero di De Rossi

AS ROMA NEWS – La notizia dell’esonero di De Rossi non ha sorpreso solo un’intera tifoseria, ma anche la stessa squadra giallorossa che non ha preso bene la scelta della società di sollevare il tecnico dal suo incarico.

La reazione della squadra è stata compatta e unita, scrive oggi il Corriere dello Sport: i senatori, come Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, hanno preso la parola per discutere con la dirigenza a nome di tutti i compagni. Il gruppo ha espresso il proprio disappunto, dimostrando vicinanza a De Rossi e chiedendo chiarimenti su una situazione che si è evoluta in modo inaspettato.

Uno degli aspetti più controversi, scrive il quotidiano, è stata la scelta della società di consultare alcuni giocatori, tra cui Paulo Dybala e Leandro Paredes, per avere un parere sull’operato del tecnico senza consultare altri giocatori come Pellegrini e Mancini, sollevando ulteriori tensioni all’interno dello spogliatoio.

Nonostante la risposta unanime dei giocatori a sostegno di De Rossi, la dirigenza ha proseguito comunque con l’esonero dell’ex capitano, provocando un acceso confronto tra le parti. In questo contesto, il clima a Trigoria si fa sempre più pesante, con proprietà, dirigenza e squadra che sembrano sempre più distanti.

Fonte: Corriere dello Sport

