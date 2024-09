“ON AIR!” – TORRI: “Preoccupato dal progressivo disimpegno dei Friedkin”, MATTIOLI: “La loro incompetenza è raccapricciante”, PES: “Ma la Roma sa chi è Juric?”, CARINA: “Affidargli la comunicazione è un salto nel buio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La speranza è che si accenda una scintilla e si facciano una serie di risultati utili consecutivi. Mi attacco al fatto che la Roma, seppur costruita in maniera approssimativa, è una squadra forte. Juric? A me non piace, non sarebbe stata la mia scelta. Non lo vedo più adatto rispetto agli ultimi due allenatori che abbiamo avuto. Perchè è stato scelto lui? Perchè c’è il suo procuratore dentro Trigoria… Oggi non credo ci sia qualcuno nella Roma che possa giustificare o spiegare il filo logico che ha portato a una scelta del genere…”

David Rossi (Rete Sport): “Abbiamo preso il pizzone di De Rossi, e l’abbiamo metabolizzato. E ora sulla panchina della Roma c’è Juric. Ma quello che sta succedendo non ha senso, siamo al teatro dell’assurdo: avevamo Mourinho che era un minestraro, contestandogli la comunicazione perchè ti sfonnava in continuazione, e lo hai mandato via… e prendi Juric che è forse l’unico peggio di Mourinho in comunicazione. Vogliamo parlare del suo atteggiamento nei confronti delle società? Ha menato al ds in ritiro, ha detto “ti taglio la gola” a Italiano qualche mese fa…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La Souloukou alcune cose le ha fatte bene, come ad esempio i contatti che ha in Arabia Saudita. Ma è il delirio di onnipotenza che ti porta a presumere di poter fare tutto da sola. Se avesse scelto dei collaboratori per il campo, si sarebbe affrancata dalle critiche che adesso sta ricevendo… Se a giugno avessero deciso di interrompere il rapporto con De Rossi per puntare su Allegri, Conte o Sarri sarebbe stata un ragionamento di calcio, condivisibile o meno. Ma farlo adesso è una follia…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Domenica non sarà affatto facile per la Roma, l’Udinese sa com’è la situazione qui e cercherà di approfittarne, di metterci paura. Pellegrini? Se fossi in lui, e se sto bene fisicamente, io vado dal mister e gli dico “voglio giocare“. Se sei il capitano, nel momento di difficoltà devi stare dentro…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Anche non entrandoci più niente con la Curva Sud, sono d’accordo con chi vuole protestare. E’ significativo entrare nello stadio e non trovare la parte più calda del tifo. Almeno qualcosa si fa, altrimenti andiamo avanti tranquilli, facciamo gli applausi a tutti e che Dio ce la mandi buona… . Questo modo pressappochista dei Friedkin è incredibile, il popolo di Roma non va preso in giro…oltre all’esonero di De Rossi, io ci metto in mezzo anche quello di Mourinho…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Le Fee ha difficoltà a stendere completamente il ginocchio, è un problema posturale che si porta dalla Francia…Lo avessi preso in prestito ok, ma 23 milioni? E’ quello il problema…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “A me sembra evidente che qualunque allenatore del mondo, se ha Dybala in organico e sta bene lo fa giocare. Non penso che la società possa aver chiamato Juric e detto “vieni, ma Dybala non deve giocare”. Magari è un discorso che non hanno ancora affrontato. Ma in tutto questo, c’è un il pezzetto che mi manca: se loro puntano su un allenatore come uomo immagine, che deve fare tutto, comunicare e rappresentare un club, non so se si sono resi conto di chi hanno preso… Non so se Lina (Souloukou, ndr) ha capito che davanti ha un personaggio che non si fa problemi…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Spero che domani qualche giornalista possa domandare a Juric della questione Dybala e se la società gli ha imposto qualche tipo di gestione. Già Roma-Udinese ci potrà dare risposte in tal senso. Io confido nel fatto che Juric non si fa mettere i piedi in testa da nessuno. E’ vero che non ha mai allenato un top club, ma il carattere è quello, sia se alleni il Verona, il Torino o la Roma…Juric non mi sembra assolutamente il tipo che possa accettare ingerenze sulla gestione tecnica della squadra, e per questo domani mi aspetto da lui una risposta definitiva su questa questione…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Per me questa proprietà non ha più nessuna possibilità di recupero, perchè hanno infangato la Roma. Mi preoccupa il progressivo disimpegno che questa proprietà sta mettendo in atto. Mi ricorda un po’ come quando a Pallotta è stata detta l’ultima sciocchezza sullo stadio e lui ha detto “basta, vendo la Roma“. Sto ripercependo quel tipo di disimpegno, e questo mi piace poco, per questa stagione e anche per le prossime. Poi spero che Juric possa vincere tutte le partite, ma la situazione mi sembra quella che è. La scelta della Curva Sud di non entrare allo stadio per la prima mezzora la rispetto ma non la condivido, perchè la Roma ha bisogno dei suoi tifosi e i tifosi sono l’unica cosa che è rimasta alla Roma. Tutto il resto sono sbandieratori, pupazzoni, deejay e stron*ate varie…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Se devo leggere sul comunicato che De Rossi viene allontanato per il bene della squadra, rimango perplesso…perchè poi Pellegrini, Mancini e Dybala sono andati a chiedere spiegazioni. Il fatto che De Rossi sia stato mandato via per i risultati è una bugia. Questa è una Roma che ha preso una decisione che ci può anche stare, ma va spiegata. Juric ci può stare, ma ditemi secondo voi chi può giocare a tutto campo alla Gasperini: io ne conto solo due. Questa è una società che non comunica, e affidare a lui la comunicazione è un salto nel buio…Posso dire che sono un po’ preoccupato?…”

Nando Orsi (Radio Radio): “E’ tutto surreale, un esonero così non si era mai visto, nemmeno nei peggiori bar di Caracas… La Roma sono anni che arriva sesta o settima, e questo rispecchia anche la gestione della società. Juric è un allenatore capace, ma fargli gestire la comunicazione…Speriamo per i Friedkin che questa scelta possa andare bene…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Dan e Ryan Friedkin non hanno ancora capito che qua siamo in Italia e si parla di un club di calcio come la Roma che racchiude in sé tante cose che non sono solo i risultati della domenica. La scelta di Juric? E’ un allenatore particolare, con tutti i suoi pregi e difetti. Sono veramente perplesso. Se è vero che un procuratore ha avuto il potere di imporre un allenatore, significa che una società non c’è…ma dov’è la società?…I Friedkin stanno dimostrando una cecità e un’incompetenza calcistica che è raccapricciante…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Momento particolare nella Roma, difficile da gestire. Hai preso un allenatore che non ha colpe, ma che non entusiasma. Fa un calcio particolare, probabilmente adatto al mercato fatto dalla Roma, specie i due difensori presi. E’ una situazione particolare dal punto di vista ambientale. La contestazione è giusta, ma con i risultati tutto si aggiusta e passa. Ora si scandalizzano tutti per l’esonero di De Rossi, ma mi pare che in tanti si stavano lamentando ultimamente per i risultati negativi che aveva ottenuto la Roma nell’ultimo periodo…”

Redazione Giallorossi.net

