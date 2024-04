Le scelte di De Rossi per il Milan: confermato il 4-3-3, Smalling favorito su Llorente

AS ROMA NEWS – Tutti i quotidiani oggi in edicola puntano compatti sulla conferma del 4-3-3 ma con un dubbio di formazione che sarà sciolto solo nei minuti precedenti al fischio d’inizio del match.

Non è del tutto scontato l’undici iniziale scelto da De Rossi per affrontare il Milan a San Siro nel match di andata dei quarti di finale di Europa League: tra i pali Svilar, mentre sulle fasce si cambia con Spinazzola che torna a giocare dal primo minuto. A destra confermato Celik, preferito a Karsdorp.

In difesa accanto a Mancini dovrebbe giocare Chris Smalling, che De Rossi ha elogiato in conferenza stampa, parlando in tono entusiastico dei suoi ultimi allenamenti e della ritrovata condizione fisica del centrale inglese. Ma non tutti i giornali puntano sull’inglese in campo dal primo minuto: per Il Tempo e il Corriere della Sera infatti sarà Llorente a giocare titolare al fianco di Mancini.

A centrocampo e in attacco pochissimi dubbi: confermati sia Paredes che Cristante, entrambi sotto diffida, mentre in attacco spazio al tridente Dybala-Lukaku-El Shaarawy.

Fonti: Gasport / Corsport / Corsera / Il Tempo / ll Messaggero / Il Romanista