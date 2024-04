L’Udinese perde pezzi in vista della Roma: out Lovric e Thauvin

NOTIZIE AS ROMA – Brutte notizie per l’Udinese, prossimo avversario della Roma in campionato: Cioffi rischia di dover fare a meno sia di Lovric che di Thauvin, con il primo che potrebbe aver già concluso la stagione.

Dovrebbe restare fuori anche l’attaccante francese, alle prese con le solite noie muscolari: contro i giallorossi non dovrebbe farcela, al suo posto spazio a Pereyra ad agire da seconda punta al posto alle spalle del rientrante Lucca.

A centrocampo è ballottaggio tra Zemura e Payero, con il primo che ci sembra favorito, per sostituire l’infortunato Lovric.

Fonte: Corriere dello Sport