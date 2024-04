Taylor, quanti disastri in PSG-Barcellona. Calvarese: “Così dà ragione a Mourinho”

NOTIZIE AS ROMA – Un disastro dietro l’altro per Anthony Taylor, arbitro inglese che dopo la pessima direzione di gara della scorsa finale di Europa League tra Roma e Siviglia e le svariate topiche prese nelle gare dirette successivamente continua tranquillamente ad arbitrare match di primissimo piano a livello europeo.

Ieri il fischietto britannico è stato protagonista, rigorosamente in negativo, di PSG-Barcellona, gara di andata dei quarti di finale di Champions League che ha visto la squadra di Xavi trionfare per 3 a 2 su quella di Luis Enrique.

Taylor parte male e finisce peggio: all’inizio risparmia Beraldo, autore di un fallo su Raphinha che avrebbe meritato sicuramente il giallo. Poco dopo, Cancelo interviene fallosamente in area su Mbappé: Taylor non fischia, ma è salvato dal fuorigioco.

Nel secondo tempo non espelle Vitinha, che da ammonito commette fallo su Lewandowski in una promettente azione d’attacco. “Così dà ragione a Mourinho“, titola il Corriere dello Sport in un articolo dell’ex arbitro Calvarese. L’allenatore portoghese definì una “vergogna assurda” la direzione arbitrare di Taylor, con la Uefa che per quelle parole squalificò l’allenatore della Roma con quattro giornate.

Fonte: Corriere dello Sport

