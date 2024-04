Le scelte di De Rossi: tocca ad Azmoun guidare l’assalto, possibile chance per Kristensen

NOTIZIE AS ROMA – La Roma questa sera sarà di nuovo di scena al Bluenergy Stadium per giocare gli ultimi 18 minuti più recupero contro l’Udinese di cui si è discusso a lungo in questi giorni.

Daniele De Rossi sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione: l’attacco romanista sarà affidato a Sardar Azmoun, apparso decisamente più in palla dell’inglese Abraham, L’iraniano è reduce dal gol contro il Bologna e con l’assenza di Lukaku (ieri ancora a parte nell’allenamento di rifinitura) è lui il favorito per la maglia numero 9.

Nessuna bocciatura per Tammy, che dovrebbe partire dalla panchina. Solo Il Romanista prevede l’utilizzo dell’ex Chelsea in tandem con Azmoun in una Roma super offensiva che vedrebbe in campo anche Dybala ed El Shaaawy.

Tutti gli altri quotidiani invece puntano sulla formazione abituale: 4-3-3 con Celik (ma Il Messaggero punta su Kristensen), Mancini, Smalling (o Llorente) e Spinazzola in difesa, il trio Paredes, Cristante e Pellegrini in mezzo al campo, e il tridente formato da Dybala, Azmoun ed El Shaarawy.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

CORRIERE DELLO SPORT – Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

TUTTOSPORT – Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

IL MESSAGGERO – Svilar; Kristensen, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

IL TEMPO – Svilar; Celik, Smalling, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy.

IL ROMANISTA – Svilar; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy; Dybala, Azmoun, Abraham.