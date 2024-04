Occasione Matip a parametro zero, si accende il derby di mercato tra Roma e Lazio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Un’occasione di mercato da valutare, e che starebbe per accendere un derby di mercato: Roma e Lazio stanno valutando l’affare Joel Matip a parametro zero. A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere della Sera.

Il difensore camerunense, 33 anni ad agosto, ha intenzione di lasciare il Liverpool a fine stagione, arrivato alla naturale scadenza del suo contratto. Trasferitosi in Inghilterra dallo Schalke su richiesta esplicita di Klopp nel 2016, ha vinto fra le altre cose sia la Premier che la Champions League.

Nel 2024-25 il Liverpool cambierà pelle: non ci sarà più Klopp, la rosa verrà stravolta. Matip, nazionale del Camerun ma con passaporto tedesco, si sta quindi guardando intorno. A inizio stagione era titolare, si sta riprendendo dalla rottura del crociato del ginocchio destro, ma sarebbe a disposizione già per l’inizio del ritiro. Il giocatore è intrigato dalla possibilità di vivere un’esperienza in Italia e sarebbe aperto al trasferimento a Roma.

Matip, racconta il quotidiano, sta seguendo il finale di stagione dei biancocelesti e dei giallorossi con attenzione, consapevole che dovrà rinunciare a una grossa fetta del suo stipendio, attualmente di 6 milioni lordi all’anno. Dopo la Bundesliga e la Premier League, punta anche alla Serie A. Nei prossimi giorni ci saranno i contatti fra le parti. Starà a Roma e Lazio valutare il profilo.

Fonte: Corriere della Sera