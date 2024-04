Spinazzola, rinnovo possibile con DDR ma il terzino deve accettare il taglio di stipendio

NOTIZIE AS ROMA – Uno dei temi più caldi da sciogliere nel breve periodo dal nuovo direttore sportivo giallorosso sarà quello di decidere il futuro di Leonardo Spinazzola, terzino arrivato a scadenza di contratto.

Sarà ovviamente decisivo il parere di Daniele De Rossi che, visti i chiari di luna, potrebbe anche consigliare alla Roma di trattenere Spina a Trigoria. Se davvero sarà Nicolas Burdisso il prossimo direttore sportivo, le strategie di mercato saranno assolutamente condivise tra dirigente e allenatore.

L’ex esterno di Atalanta e Juventus piace al tecnico di Ostia, si fida di lui, e a fine stagione chiederà al nuovo ds di convincerlo a rinnovare. Anche perchè la Roma, se dovesse perdere Spinazzola a parametro zero, dovrebbe mettere mano al portafogli per rifarsi la fascia sinistra: anche Angelino andrebbe acquistato dal Galatasaray per 5 milioni di euro.

La Roma è disposta a trattare il rinnovo con il terzino di Foligno, ma Leo dovrà acconsentire innanzitutto a un netto taglio del suo stipendio se vorrà restare ancora in giallorosso. Arrivato a 31 anni e con una serie di problemi fisici alle spalle, Spinazzola non può pensare di guadagnare ancora i 3 milioni di euro percepiti attualmente.

Fonte: Tuttosport