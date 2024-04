Roma a tutto gas: venti minuti per battere l’Udinese

AS ROMA NEWS – Come si può provare a vincere una partita di appena 18 minuti più recupero? E’ quello che Daniele De Rossi si sta domandando da qualche giorno a questa parte. Stasera infatti la Roma sarà nuovamente di scena al Bluenergy Stadium a distanza di circa dieci giorni da quel 14 aprile, quando Pairetto decise di sospendere il match per il malore accusato da Ndicka.

Stasera a Udine si riparte da quell’1 a 1 maturato dopo 71 minuti di partita: la Roma avrà dunque poco più di un tempo supplementare per cercare di portarsi a casa i tre punti. Dieci giorni fa la squadra di De Rossi buttò via il primo tempo complice una formazione sbagliata, qualche rotazione di troppo nell’undici titolare e un gravissimo svarione di Huijsen (che oggi non potrà giocare, come Aouar, perchè sostituito nel corso di quel match).

Il tecnico però era riuscito a sistemare in parte le cose tornado al 4-3-3 e inserendo Paulo Dybala a inizio ripresa. Il gol di Lukaku, che stasera non sarà in campo per via dell’infortunio al flessore, sembrava aver spianato la strada ai giallorossi verso la rimonta. L’inerzia del match era improvvisamente diventata tutta a favore dei capitolini, che stavano mettendo sotto pressione un’Udinese apparsa in grave affanno.

Il malore di Ndicka ha bloccato il match al minuto 71, con Pairetto che, dopo aver parlato con i due allenatori, aveva scelto saggiamente di sospendere la gara. In dieci giorni però sono cambiate parecchie cose rispetto a quegli ultimi 20 minuiti che mancavano da giocare: l’Udinese si è affidata a un nuovo allenatore, con Cannavaro che ha sostituito l’esonerato Cioffi, e ha avuto modo di riorganizzare idee e forze per fronteggiare l’assalto dei giallorossi.

Cominciare una partita avendo la possibilità di giocarne solo un quarto cambia di molto le carte in tavola, sia sotto l’aspetto tattico che della gestione delle forze. La Roma avrà poche occasioni da gol da sfruttare per segnare un gol. Per questo motivo De Rossi potrebbe anche optare per una formazione più offensiva e spregiudicata: avendo solo 20 minuti a disposizione, non ci sarà spazio per cambi. L’undici che andrà in campo stasera dovrà essere in grado di segnare una rete in quel breve lasso di tempo.

Il rischio è quello di esporsi troppo alle ripartenze dei friulani, che giocheranno quel quarto di gara a difesa della propria area nella speranza di trovare il varco giusto in contropiede. Per la Roma vincere stasera sarà decisamente più difficile di dieci giorni fa, in quel finale di partita dove l’Udinese appariva stanca e in evidente difficoltà. Ma dovrà provarci: dopo il ko interno col Bologna, tornare nella Capitale con i tre punti sarebbe di vitale importanza in chiave Champions.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

