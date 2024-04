ULTIME DA TRIGORIA – Out solo Ndicka e Lukaku, il belga punta Napoli. De Rossi pensa a una Roma ultra offensiva per Udine

AS ROMA NEWS – Allenamento di rifinitura atipico per la squadra giallorossa che questa mattina si è ritrovata a Trigoria per terminare la preparazione al recupero di Udinese-Roma di domani sera.

Non si sono allenati con il gruppo soltanto Evan Ndicka e Romelu Lukaku: entrambi hanno svolto lavoro differenziato e non saranno convocati per la partita del Bluenergy Stadim. L’attaccante belga però proverà a recuperare per la gara di domenica alle 18 contro il Napoli.

La squadra partirà per Udine domani stesso, e farà rientro nella Capitale nella serata. La Roma avrà appena 18 minuti più recupero per provare a portarsi a casa i tre punti, che sarebbero molto preziosi visto il ko interno col Bologna.

Per questo motivo De Rossi sta valutando anche una soluzione ultra offensiva, con Abraham e Azmoun in campo dall’inizio oltre a Paulo Dybala. Avendo solo una ventina di minuti per fare gol, il tecnico potrebbe inserire tutte le bocche da fuoco a sua disposizione.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

