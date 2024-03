LECCE-ROMA: le ultime dai campi, le probabili formazioni e il meteo del match

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala è partito con la squadra, direzione Salento: l’attaccante argentino sarà in panchina per la partita di domani pomeriggio contro il Lecce. Mister De Rossi preferirà non rischiare, al suo posto spazio a Baldanzi.

In difesa confermati Mancini e Ndicka, sulle fasce Celik e Angelino, out sia Kristensen che Spinazzola. In mediana Aouar è in vantaggio su Bove, mentre in attacco El Shaarawy e Lukaku completeranno il tridente offensivo. Recuperati Smalling e Renato Sanches: entrambi andranno in panchina.

QUI LECCE – Mister Gotti recupera in extremis Banda, inserito nella lista dei convocati: l’attaccante però partirà dalla panchina, pronto a subentrare nella ripresa.

Al centro della difesa giocheranno Baschirotto e Pongracic, mentre i terzini saranno Gendrey e Gallo. A centrocampo Ramadani sarà il regista nel 4-3-3 dei salentini, con Blin e Oudin ad agire come intermedi. Tridente offensivo formato da Almqvist, Kristovic e Piccoli.

IL METEO DEL MATCH – Cielo sereno e clima primaverile previsto per lunedì a Lecce. La giornata però sarà caratterizzata dal forte vento.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Queste dunque le probabili formazioni di Lecce-Roma, gara in programma lunedì 1 aprile alle ore 18, diretta tv su DAZN:

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Blin, Ramadani, Oudin, Almqvist, Kristovic, Piccoli.

ROMA (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angelino, Cristante, Paredes, Aouar, Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini