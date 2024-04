Roma, niente pesci d’aprile

AS ROMA NEWS – La Roma a Lecce per ripartire con il piede giusto in questo rush finale di stagione, con la speranza che la squadra scenda in campo allo stadio Via del Mare con la stessa voglia di prima di spaccare il mondo.

Il dopo Mourinho targato De Rossi ha regalato risultati per molti versi inattesi: superati Feyenoord e Brighton in Europa League, vinte quasi tutte le partite di campionato ad eccezione di un buon pari ottenuto a Firenze e di un ko sfortunato contro la squadra nettamente più forte della Serie A.

Una media punti quella di De Rossi più da lotta scudetto che ha riportato la Roma in piena corsa per un posto nella prossima Champions. Ora però arriva la parte più difficile: la trasferta di Lecce è solo un tiepido antipasto di quello che verrà, e che andrà consumato con fame da lupi.

Il tecnico di Ostia ritrova qualche pedina importante grazie alla sosta, ma avrà un Dybala a mezzo servizio e dovrà rinunciare a capitan Pellegrini, uno degli uomini più in forma dei suoi. Nonostante questo, l’obbligo è di portarsi a Roma i tre punti. Perchè il cammino che aspetta i giallorossi in questo mese è davvero lungo e impervio. Partire con un passo falso sarebbe drammatico.

Prima dei giallorossi, in campo il Bologna contro la Salernitana, gara sulla carta dal pronostico chiuso, ma nel calcio mai direi mai. Poi alle 18 tocca alla Roma sul campo del Lecce, invischiato nella lotta per non retrocedere: i tifosi giallorossi si augurano di vivere una lieta Pasquetta e non un brutto pesce d’aprile.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini