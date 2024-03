Vai Baldanzi, è il tuo momento. Dybala non rischia

NOTIZIE AS ROMA – Dybala c’è, ma non rischia. La Joya è tornato in gruppo ieri, e oggi sarà regolarmente in campo anche nell’allenamento di rifinitura. Molto probabile la convocazione, così come la sua assenza dall’undici iniziale.

Rischiare l’argentino, non al top fisicamente, sarebbe un azzardo troppo grosso in vista di una sfilza di partite durissime in programma da qui al prossimo mese. Per questo motivo domani pomeriggio a Lecce toccherà a Baldanzi dare segnali di crescita da vice Dybala.

Arrivato a Roma nel corso del mercato di gennaio, colpo a sorpresa dei Friedkin che hanno investito diversi milioni su di lui, per l’attaccante è una chance importante di dimostrare di essere un giocatore su cui De Rossi può contare in questo momento così impegnativo di stagione dove tutti i calciatori in rosa dovranno farsi trovare pronti.

In difesa confermata la coppia Mancini-Ndicka, sulle fasce tornano Celik e Angelino, a centrocampo Aouar è nettamente favorito su Bove, in attacco El Shaarawy e Lukaku completeranno il tridente offensivo.

Giallorossi.net – T. De Cortis