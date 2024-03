Roma, è il mese della verità

AS ROMA NEWS – Si parte. Con l’inizio di aprile la Roma darà il via al un mese durissimo quanto decisivo nella corsa agli obiettivi stagionali: la finalissima di Europa League ma soprattutto il raggiungimento del quarto (ma anche il quinto potrebbe bastare) posto in classifica.

Il mese di aprile sarà un crocevia fondamentale per la stagione romanista, che può prendere ancora ogni tipo di finale: trionfale, se i giallorossi dovessero battere il Milan nei quarti di Europa League e riuscissero a vincere una serie di scontri diretti decisivi per raggiungere la prossima Champions League, ma anche rovinoso in caso di una serie di passi falsi.

Il calendario è da brividi: si parte piano (ma la trasferta è da non sottovalutare) sul campo del Lecce, poi la sgasata con il derby contro la Lazio, che ieri ha centrato una vittoria pesantissima contro la Juventus all’ultimo secondo. Dopo una sfilza di stracittadine andate male, la Roma non può permettersi un altro passo falso: il derby però sarà decisivo anche in chiave Champions.

Quindi sarà la volta dell’andata dei quarti di Europa League, con l’andata di San Siro. Poi altra trasferta in campionato sul campo dell’Udinese, quindi ritorno contro il Milan all’Olimpico. Una sfida da dentro o fuori da far tremare i polsi e che porterà via tante energie fisiche e mentali.

La Roma però non potrà di certo fermarsi: il lunedì successivo, sempre all’Olimpico, i giallorossi affronteranno il Bologna in uno scontro quarto posto che sarà fondamentale. Ma l’aprile terribile non finirà lì, perchè a chiudere un mese da brividi ci sarà la trasferta di Napoli, squadra che al momento sembra aver perso contatto col treno Champions dopo il pesante ko di ieri.

Ma il calendario da incubo proseguirà anche a maggio: dopo i partenopei, la Roma incontrerà Juventus e Atalanta, prima del finale di campionato contro Genoa (in casa) e trasferta di Empoli a chiudere la stagione. Tutto però dipenderà da questo aprile, il mese della verità per le ambiziosi romaniste. Sarà fondamentale partire bene domani sul campo del Lecce, dove i tre punti saranno un obbligo.

