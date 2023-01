L’emblematico scatto di Mou su Instagram: “Che squadra, che spirito, che prestazione…” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nonostante la sconfitta Josè Mourinho su Instagram fa i complimenti alla squadra per la prestazione mostrata in campo oggi sul campo del Napoli.

Lo Special One ha deciso di pubblicare uno scatto dove la squadra è tutta unita e compatta nonostante il 2 a 1. Un messaggio non troppo indiretto a Zaniolo.

“Che squadra, che spirito, che prestazione. Forza… Ci vediamo mercoledì all’Olimpico“, ha scritto Mou sul social network a corredo della foto.