SPALLETTI: “Queste partite le vinci se sei determinato a farlo, a partire dai magazzinieri”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Maradona contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei partenopei ai microfoni dei giornalisti:

Chi parte dalla panchina è forte e può cambiare la partita.

“Queste partite le vinci solo se fai vedere di essere determinato a vincerle, a partire dai magazzinieri. Sono partite complicate, ma quelli che sono entrati hanno dimostrato che erano già dentro la partita anche se sedevano in panchina. Questa è una qualità fondamentale della nostra squadra. A questi livelli se non hai tutti i calciatori concentrati e vogliosi di giocare con i compagni diventa difficile portare a casa queste partite”.

Mi piace il gioco che fai con i terzini.

“Dipende un po’ dalle caratteristiche dei terzini che abbiamo. Loro arrivavano sempre sui terzini con l’uomo a tutta fascia, quindi il braccetto era costretto a prendere Lozano o Kvaratskhelia. Tenendo i terzini dentro il campo inizi a palleggiare a destra e poi se arrivi a sinistra non fanno in tempo gli avversari. Oggi abbiamo avuto poco coraggio di far girare la palla. Abbiamo avuto poca qualità rispetto al solito, abbiamo servito un po’ male Osimhen, non è riuscito a prendere gli spazi”.

Il gol di Osimhen è stato stupendo.

“In quel gol c’è qualità, personalità, c’è tutto. Ha una botta incredibile, è forte fisicamente ed è difficile da contenere. Sa fare tutto, è un calciatore importante”.

Il cambio di Osimhen?

“Non possiamo pensare che possano giocare sempre gli stessi, bisogna tener conto cosa fanno gli altri in allenamento, altrimenti non siamo allenatori completi. Quando è mancato Osimhen, Raspadori e Simeone ci hanno aiutato a passare il turno in Champions League, con cinque cambi tutti possono essere sostituiti”.

Cosa ha regalato a Mourinho?

“Un Pulcinella, personaggio caratteristico di Napoli. In Champions League li ho regalati a tutti”.