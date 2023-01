NAPOLI-ROMA 2-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma esce battuta dal campo del Napoli, ma i giallorossi devono uscire a testa alta dal campo avendo giocato una delle sue miglior partite stagionali.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare i partenopei nel match di campionato:

Rui Patricio 6,5 – Non può nulla sul missile ravvicinato di Osimhen. Nella ripresa si esalta su Lozano, ma deve arrendersi alla precisione di Simeone.

Mancini 6,5 – Si scontra con Kvaratskhelia, lo fa con attenzione e precisione.

Smalling 5,5 – Suda sette camicie ad arginare uno scatenato Osmihen. Si distrae colpevolmente in occasione del gol di Simeone, lasciando l’attaccante azzurro colpevolmente libero di battere a rete. Leggerezza che pesa come un macigno.

Ibanez 5,5 – Brutta marcatura su Osimhen in occasione del gol del vantaggio azzurro a macchiare una prestazione altrimenti discreta.

Zalewski 6,5 – Deve fronteggiare un avversario scomodo come Kvaratskhelia. Soffre, ma ci sta. Bene in fase di spinta, bellissimo il cross tagliato per il momentaneo pareggio di El Shaarawy.

Cristante 6 – Parte malino, ma cresce alla distanza giocando un buon secondo tempo.

Matic 6,5 – Azzarda qualche giocata pericolosa al limite, ma è senza dubbio la mente e il motore di questa squadra. Dall’83’ Tahirovic sv.

Pellegrini 5,5 – Primo tempo orribile, compensato solo in parte da un secondo tempo decisamente migliore. Dall’83’ Bove sv.

Spinazzola 6 – E’ ancora ben lontano dal giocatore che conoscevamo, ma non gioca 45 minuti disprezzabili. Nel finale di frazione va vicino al gol del pari, ma non gli basta per mantenere un posto in campo. Dal 46′ El Shaarawy 7 – Entra benissimo in campo, e non a caso segna il gol del pareggio con un bel taglio sul secondo palo. Si sta meritando il rinnovo sul campo.

Dybala 6 – Non la sua miglior partita da quando è a Roma. Lì davanti la palla passa sempre per i suoi piedi, oggi però non trova la giocata.

Abraham 5,5 – La squadra lo cerca continuamente con palle alte, e lui perde quasi tutti i duelli aerei. Poco incisivo, ma viene servito maluccio stasera. Dal 73′ Belotti 6 – Si batte con generosità, serve una buona sponda a Bove non sfruttata a dovere.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – La Roma gioca una buonissima partita ed esce sconfitta con demerito, pagando a caro prezzo un paio di dormite individuali in difesa inusuali. Qualche perplessità sulla scelta dei cambi. Ma la squadra non deve demoralizzarsi, perchè giocando così ci sono ottime possibilità di raggiungere la Champions.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini