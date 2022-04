Lempainen: “Spinazzola in campo prima di fine stagione. Torna come prima? Anche meglio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lasse Lempainen, il luminare finlandese che ha operato Leonardo Spinazzola al tendine d’Achille, ha parlato all’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida) delle condizioni del giocatore e del suo ritorno in campo.

“Il controllo è andato molto bene. Tutti i test hanno dato indicazioni positive: stabilità, resistenza, velocità. Ci tengo a questo proposito a ringraziare il lavoro svolto dallo staff della Roma. La collaborazione è stata eccellente. E non era scontato”.

Sul ritorno in campo: “Non spetta a me stabilirlo. Ma credo proprio che lo rivedrete entro la fine di questa stagione. Adesso può cominciare ad allenarsi con la squadra per trovare la migliore condizione atletica. Magari non giocherà da subito novanta minuti: normalmente si comincia per gradi, 10-15 minuti per partita”.

Tutti si chiedono se Spinazzola tornerà a essere il terzino immarcabile di prima: “Ci siamo impegnati tanto per questo. Anzi, sono convinto che possa tornare anche meglio di prima. Però non bisogna avere fretta perché la rottura del tendine d’Achille nel suo caso è stata totale, non parziale”.

Fonte: Corriere dello Sport